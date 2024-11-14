Joeman驚喜同框《黑白大廚》崔鉉碩、呂敬來！大讚本人：高又帥

記者劉宛欣／綜合報導

南韓料理實境節目《黑白大廚》在全球掀起話題，節目結束以後，各個明星主廚的餐廳更是一位難求。百萬YTR Joeman頻道的「Joe是要對決」節目深受觀眾喜愛，近日他也搭上這波風潮，飛到南韓拍攝《黑白大廚》特別企劃，近日陸續在Instagram曬出與主廚們的合照，讓廣大台灣觀眾相當期待節目播出。

▲Joeman與崔鉉碩合影。（圖／翻攝自Joeman Instagram）

Joeman近日在Instagram限時動態陸續曬出與主廚們的合照，這次前進南韓，他也特地找來YouTube頻道「High A Day」的台灣妞、喜娜合作，動態裡可以看到他與崔鉉碩的照片，開心寫下「黑白大廚企劃持續中，崔鉉碩主廚又高又帥」，另一張照片則可以看到與呂敬來、呂敬來兒子，他也大讚「呂敬來主廚好可愛」，台灣妞則寫著「主廚兒子根本超帥，很喜歡自拍的呂敬來主廚」。

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▲呂敬來父子也現身。（圖／翻攝自Joeman Instagram）

事實上，這次Joeman飛到南韓期間，除了拍攝《黑白大廚》企劃以外，也抽空拍片宣布與電視台合作、砸千萬製作的節目《靈能的挑戰》賠了不少錢，接下來的集數在整合觀眾們的意見後，決定一周兩更會改成一周一更，兩集合成一集，原本20分鐘的節目會變成40分鐘左右，他表示「公眾人物當受公評，既然想要流量好，就需要吸收大家的看法」，也補充「理性建議的我都會儘量吸取」。