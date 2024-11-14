這是男團還是囚犯？「星空黑潮」五帥集合　製作人自豪：選帥的！

記者蕭采薇／台北報導

影集《星空下的黑潮島嶼》集結王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏等實力派眼元，14日在金馬影展首映第1、2集，故事劇描述1950年綠島成為政府思想改造政治犯的陣地。片中客語是主要語言之一，但五人都不是客庄小孩，怎麼選角？製作人湯昇榮驕傲的說：「選帥的啊！」

▲《星空下的黑潮島嶼》金馬首映（左）曹佑寧、吳念軒、夏騰宏、黃河、王識賢。（圖／記者周宸亘攝）

王識賢在劇中有不少日語台詞，還要一次挑戰台語、英語、日語跟客家話，笑說「我每天無時無刻一直都在背小抄！」他也不吝嗇和後輩分享自身經驗，像是其中有一場在軍艦上拍攝的戲，因為禁止使用手機，夏騰宏笑言：「所以我們都很認真聊天！」

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▲王識賢身為前輩，給了其他四帥許多經驗分享。（圖／記者周宸亘攝）

五人為戲剃頭、曬黑，吳念軒更透露在造浪池拍溺水戲時被教練告知直接尿水裡，沒想到同場拍戲的夏騰宏當場自爆「我喝了滿多水！」而曹佑寧雖然從小打棒球就得剃平頭，在這次拍攝還是被南臺灣太陽毒到頭皮曬傷，只得敷蘆薈膠舒緩。

▲曹佑寧拍戲時剃平頭，不但曬傷還一度被當臨演。（圖／記者周宸亘攝）

夏騰宏透露常常在出班前會跟大家聚在一起看NBA，拍攝時還著足球，「沒有我的戲的時候我就跟小曹在旁邊踢足球！」不過其實真正的足球高手是王識賢，但他們沒有人敢找他一起踢。王識賢無論戲裡戲外都是前輩，他形容「戲中看到他們的舉動會想到年輕的自己、想要勸阻他們、改變他們。」

▲夏騰宏在戲中飾演婦產科醫生。（圖／記者周宸亘攝）

由於演員們都曬得很黑、又剃平頭，曹祐寧跟夏騰宏自爆黑到被當環境演員（臨演），曹祐寧笑說，工作人員直接叫他：「同學！同學！」，夏騰宏說自己被拉走後，對方看到自己制服上繡的名字才驚呼：「是男主角！」

▲吳念軒被製作人笑稱，在戲中「撩」了每個人。（圖／記者周宸亘攝）

黃河在劇中飾演天才外科醫生，自嘲是「臭臉人」，「而且我很常演坐牢，剃頭已經很習慣了！」有一場他因為太叛逆、被單獨關在一個牢房，送來的飯菜都已長蛆，海水又一直灌進來，所以他就與蛆還有海水共存，相當辛苦。《星空下的黑潮島嶼》預計2025年第一季播出。

▲黃河在戲中必須躺在蛆水中。（圖／記者周宸亘攝）

此外，華裔導演曾佩裕執導的《藍色太陽宮》同日於金馬影展首映，李康生和吳可熙在片中飾演移民紐約的異鄉人，吳可熙笑說：「有發現到康哥那種甜蜜可愛男孩的一面，也有無法預測的幽默感，所以我在戲中才會愛上他，感覺好像談了一個青春戀愛！」李康生則說：「不會因為（吳可熙）語速太快跟不上，我就做我自己，反而可以蹦出不一樣的火花。」

▲《藍色太陽宮》（左起）李康生、吳可熙。（圖／記者周宸亘攝）