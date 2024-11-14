金素恩沉默2天發聲！送走宋再臨「難以言說的心痛」曬黑白合照：再見

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員宋再臨日前在家中去世，享年39歲，消息過於突然，讓周邊親友既震驚又悲痛。曾與他合作《我們結婚了》、《我們的甲順》的圈內好友金素恩（金昭誾）在沉澱心情2天後，14日終於在Instagram曬出合照，悼念宋再臨。

▲宋再臨與金素恩組成的「精靈夫婦」深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自韓網）

金素恩稍早透過Instagram曬出與宋再臨的黑白合照，悲傷寫下「無法用世上的任何言語來形容的心痛。希望你的長途旅行不要感到寂寞」，接著道別表示「再會了...我的朋友...下次見」，事實上自從宋再臨的死訊被證實後，就有大量粉絲湧入金素恩的Instagram留言區關心她的狀態，她都看在眼裡，因此也藉此貼文回應說「我有去好好送他一程了，不需要擔心我」。

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▲金素恩發文悼念宋再臨。（圖／翻攝自金素恩Instagram）

宋再臨2014年參加了人氣戀愛實境秀《我們結婚了》，在節目中展現了截然不同的一面，當時他與金素恩組成假想夫婦，憑藉獨特的魅力和幽默的個性受到觀眾喜愛。2016年，他出演SBS電視劇《我們的甲順》，首次擔任無線台作品的主角，且再次與金素恩搭檔合作，引起極大關注。

宋再臨、金素恩之間的火花，使得兩人擁有大批CP粉，2023年還被民眾目擊到在日本遊樂園約會，因此爆出了熱戀緋聞，不過女方很快出面澄清，表示兩人是剛好發現彼此都在日本，於是與工作人員一起遊玩，並不是單獨出遊，雖沒有發展成情侶關係，但也側面證實兩人結束合作後，仍維持著良好交情。