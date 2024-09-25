蕭秉治、鼓鼓香港開唱「先飆MP夯歌」　虧粉絲：續航力變弱

記者蔡琛儀／台北報導

由鼓鼓與蕭秉治組成的「GX」，日前在香港開唱，是兩人相隔十年後再度與香港歌迷見面，演唱會以「MP魔幻力量」的熱門歌曲如〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉、〈專屬魔力〉等揭開序幕，鼓鼓開玩笑地表示：「隨著時間的流逝、年紀的增長，大家跳起來的續航力也越來越弱了。」正當全場哄堂大笑時他卻舉起大拇指說：「但剛剛表現得非常好，太了不起了！」兩人並特別獻唱粵語版〈K歌之王〉。

▲蕭秉治和鼓鼓睽違十年香港開唱。（圖／相信音樂提供）

兩人也分別帶來各自的經典歌曲，鼓鼓帶來〈為愛而愛〉、〈好了啦〉、〈當我變成我們〉等情歌及舞曲，而秉治帶來〈毒藥〉、〈愛是痛苦的總和〉、〈我還是愛著你〉等熱唱K歌。粉絲們自發性的在〈毒藥〉及〈當我變成我們〉時舉牌應援，兩人也感動萬分的下台一同大合唱並拍照留念。

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在演唱會中，鼓鼓和蕭秉治也驚喜下台走進觀眾席，與歌迷互動。此外，有香港歌迷貼心準備香港限定維他奶等補給飲食，兩人也暖心的將這份美味送給台下幸運觀眾，他們也分享過去看香港電影時也常出現維他奶的身影，這次終於在台上喝到這款經典飲品覺得相當有趣。演唱會來到安可段落，GX再度出場並帶來〈私奔到月球2008〉，這首歌是兩人相識、組團的第一首歌曲，並最後再加碼獻唱〈時光倒轉〉、〈Thank You〉謝謝各位粉絲的到來。

▲▼蕭秉治和鼓鼓驚喜走到台下和粉絲互動。（圖／相信音樂提供）

此外，蕭秉治也將於12月7日重返小巨蛋開唱，他在台上幫自己催票：「香港離台北很近，搭飛機只要一個多小時，如果12月7日你們有空的話，票還剩下一點點，希望今天回去就把票掃光！」演唱會購票洽拓元。