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謝和弦下月補辦婚禮　突告白：喊過Baby的爛人們都比不上老婆和孩子

記者蔡琛儀／台北報導

謝和弦及老婆陳緗妮早在2021年就登記結婚，在經歷各種新聞風波後，即將在下個月19日補辦婚禮，而他也將睽違三年推出新專輯《2203扣人心弦(下)》，為此特別拿出十多年前的創作〈全都看得見〉獻給老婆及兩個女兒，「這麼多年丟給不少唱片公司卻一直沒被選上。直到這次在策劃新專輯時，才從箱底找到了這首當年寫的情歌，覺得太適合我現在的心境了，所以毫不猶豫就收進專輯裡。」

▲▼謝和弦〈全都看得見〉。（圖／馬槽音樂提供）

▲▼謝和弦如今有女萬事足。（圖／馬槽音樂提供）

▲▼謝和弦〈全都看得見〉。（圖／馬槽音樂提供）

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謝和弦這三年歷經結婚及兩個女兒出生，新專輯以親情、愛情、友情為主題策劃，〈全都看得見〉是他向生命中最重要的三位女人深情示愛，謝和弦更說：「這首歌也想告訴大家，那些你以前瞎了眼喊過Baby的爛人們，絕對比不上一個真心懂你的老婆，和真實抱在懷裡的孩子，現在他們就是我最美、最重要的Baby。」被問到女兒未來交男友怎麼辦？謝和弦笑說：「他以後的老公最好是可以跟我當麻吉的那種，這樣我就可以跟她分享我女兒的小秘密，但他如果敢欺負我女兒，我就揍扁他！·」

提及老婆及兩位女兒聽完歌曲後的反應，謝和弦透露：「當初其實是老婆聽完這首歌後覺得很喜歡，建議我一定要收錄在專輯中！」而女兒一聽就會跟著律動，還會學爸爸拿麥克風一起唱，二女兒則是在拍MV時聽著歌曲從頭到尾都很淡定的躺在爸爸懷中，儼然成為謝和弦夫妻倆的「育兒神曲」。

▲▼謝和弦〈全都看得見〉。（圖／馬槽音樂提供）

▲謝和弦將提出睽違三年的新專輯。（圖／馬槽音樂提供）
 
而這次為了拍攝新歌〈全都看得見〉MV，謝和弦更出動兩個女兒跨刀入鏡，姊妹倆完全不怯場，讓謝和弦很驕傲，表示等她們再大一點，想把女兒的歌聲收錄進自己的歌曲裡，甚至為她們寫歌，「未來如果有機會，希望能和女兒們一起演出，想想看女兒唱著爸爸寫的歌，跳著媽媽編的舞，感覺就超酷的！這也是爸爸的夢想之一！」

現在的他樂當奶爸，和老婆分成日、夜兩班相互輪流照顧女兒，「基本上我是女兒們的『小僕人』，泡奶粉、換尿布、餵女兒吃東西、協助女兒便便、幫女兒放洗澡水樣樣來。通常都是二女兒黏著媽媽，我負責陪大女兒耗到沒電，嚴格來說我算是大夜班 ，但應該只有前三個月爸媽最辛苦，真的沒有睡飽的一天 ，現在兩個女兒都能睡過夜，我們都熬過來了！感恩哈們！」

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