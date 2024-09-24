許效舜原本是法警！闖蕩演藝圈僅媽支持　哽咽提12年前遺憾：來不及了

記者孟育民／台北報導

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》，將於9月28日正式開播！今（24日）舉辦開播記者會，主持人再度由最後一集的代班主持乱彈阿翔擔任，雙雙入圍金鐘獎的浩子與許效舜也到現場跟大家分享喜悅。許效舜以《超級夜總會》入圍「綜藝節目主持人獎」，坦言會提前準備好得獎感言，因為10年前上台時遺漏感謝已逝的母親，至今留下遺憾，講到此處更忍不住紅了眼眶。

▲許效舜、浩子、乱彈阿翔出席《Talk Talk秀台語》記者會。（圖／公視台語台提供）



許效舜2012年奪下金鐘獎，上台致詞時遺漏感謝母親，讓他懊悔不已，「我上次得獎時候忘記謝謝我媽媽，把周圍工作人員都謝了，怎麽會忘記！」他坦言當時放棄原本法警的工作，決定闖蕩演藝圈，全家都投反對票，甚至都不看好他，只有媽媽一個人支持他，半夜進他放間給予鼓勵，講到一半他忍不住紅了眼眶，「是在一個大公開場合，然後一個這麽重要的一個獎項，後來我到後台就一直謝謝她，但已經來不及。」

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▲許效舜分享遺憾。（圖／公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語》是台灣第一個全台語站立式喜劇選秀節目，由金鐘組合浩子謝炘昊與Sandy吳姍儒首次搭檔主持，評審團由「鐵獅玉玲瓏」貴寶許效舜領頭、脫口秀演員黃豪平及另一位神秘評審組成，要從百人海選出24位潛力新秀進棚錄影，秀台語秀段子，比創意比表演，台語脫口秀明日之星即將誕生！節目9月28日起，每週六晚上八點於公視台語台播出。