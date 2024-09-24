獨／米可白38歲認了凍卵「沒跟男友孫綻討論」　穿緊身褲小腹微凸

記者黃庠棻／台北報導

藝人米可白與孫綻在今年2月傳出緋聞，直到8月底才正式公開認愛，目前兩人穩定交往已有1年時間，先前她出面受訪時也低調透露，已經帶男友回鹿港見過家長了，今（24）日她在社群網站上曬出動態，透露要進行凍卵計畫。

▲米可白跟孫綻穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

在4月度過38歲生日的米可白今（24）日在社群網站上更新近況，曬出一段對鏡自拍的影片，只見她穿著藍色襯衫搭配卡其緊身短褲，大秀健美的腿部線條，她寫下「這幾天要開始實行凍卵計畫」，也因此笑說自己的肚子有「小肉肉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米可白稱要開始凍卵計畫。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

對此，《ETtoday星光雲》詢問米可白凍卵一事，她透過經紀人證實了此事，並透露其實幾年前就有凍卵的計畫，只是因為拍戲所以一直沒有實行，剛好上一檔八點檔《追分成功》拍攝結束，新作品挑戰游泳的戲碼也剛好拍完，趕緊趁空檔開始凍卵的計畫。

▲米可白透過經紀人證實要凍卵。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

不僅如此，米可白被問到凍卵計畫是否有跟男友孫綻討論，她透過經紀人表示「凍卵是幾年前已經計劃好的，沒有特別和誰討論」，唯一擔心的是因為凍卵要打針，坦言「只有跟經紀人說，最近配合凍卵流程，可能會有幾天需要休息」。

▲米可白凍卵沒有特別跟男友孫綻討論。（圖／記者林敬旻攝）