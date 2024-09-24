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高爾宣11月喜迎女兒誕生　又爆喜訊：很疲勞卻很滿足

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣出道首場大型個唱「CTRL + N『新視界』」演唱會，去年底從台北流行音樂中心起跑，今宣布將在11月30日解鎖高雄流行音樂中心舉辦，高爾宣興奮表示：「今年幾乎都在當空中飛人、感受各地歌迷的熱情，很疲勞卻很滿足。接下來是巡迴的最後一站，特別想留在大家敲碗已久的高雄，非常期待！而且高雄人是出了名的『熱』情。」

▲▼高爾宣11/30高流開唱。（圖／龍大謝音樂提供）

▲高爾宣11月30日高流開唱。（圖／龍大謝音樂提供）

而11月對高爾宣來說是相當重要的月份，除了首度解鎖高流個唱，他與老婆芮德也將升格新手爸媽，喜迎女兒「米ㄌㄧㄥˉ（米漿台語，也是『迷你玲』諧音）」，寵妻的他開唱前先排出2週空檔帶老婆出國度假，「陪老婆出國好好放個假、一起健身、一起吃美食，享受最後的兩人時光！」

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過去靠健身與飲控操出「倒三角」好身材的他，雖曾表示當爸爸後要將衣服穿回去，但仍有許多歌迷敲碗想看他脫，但先前他在演出時不僅脫衣，還肩膀脫臼，因此他幽默表示：「下次不要再喊脫掉了，肩膀聽到會怕。」也笑說：「最近休假，體脂講出來有點不好意思，陪老婆放完假後，要來準備新加坡與高流的演出，再開始狠操一波。」計畫收假後，靠一周四次重訓健身搭配低碳飲食重拾身材。

▲▼高爾宣11/30高流開唱。（圖／龍大謝音樂提供）

▲高爾宣11月迎接女兒出生，又首度解鎖高流場地。（圖／龍大謝音樂提供）

此次個唱由高爾宣首次擔任演唱會創意總監，高爾宣表示：「主要是會特別想一些橋段可以更接近所有的觀眾朋友，很喜歡跟大家近距離互動。」整場演唱會歌單逾30首歌的鋪陳，將他出道以來歷經榮耀、低潮、難題、最後釋然的心境，延伸出四部曲；而去年他北流場嘉賓陣容華麗，高爾宣透露：「這次也有特別的神秘嘉賓，不能劇透！大家可以期待一下！曲目的安排會跟北流有所不同，讓歌迷可以有不一樣的體驗。」門票於9月28日開賣，詳洽KKTIX、全家FamiPort。

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