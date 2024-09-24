記者田暐瑋／綜合報導

中秋假期過後的門診依舊忙碌，除了腸胃炎的病人有增加之外，呼吸道感染症狀的病人也不少。媒體人王瑞玲日前喉嚨痛、嘴巴破洞，病症類似流感，吃藥後仍無好轉，痛到她像喉嚨被侵蝕，最後是左側扁桃腺潰瘍，「永遠不要輕忽異常的喉嚨痛和嘴破，它差點讓我的生命只停留在56歲又10個月。」

王瑞玲24日在臉書上發文，透露日前喉嚨痛和嘴破，全身畏寒、肌肉酸痛，且高燒38.9度不退，喉嚨極度疼痛，尤其是左邊，連噴嚏都會疼到流淚，急診醫師做了X光、心電圖、抽血等檢查後，結果都顯示無異常，以為只是感冒，最後打了一針止痛針，開了2顆抗流感藥，就讓她回家休息。

▲王瑞玲以為感冒結果差點喪命。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）

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回家後，王瑞玲昏睡2天，起來後仍然感到左側喉嚨劇痛，於是聯絡醫師好友，路途中因為劇痛無法吞嚥，只好把口水和痰不斷吐出來，醫師檢查後，驚見她左側扁桃腺已經嚴重潰瘍，打了一針抗生素和止痛針，並塗抹了兩次藥，如果再晚一天就會侵襲整個左側的扁桃腺，甚至可能引發致命的心肌炎。

醫師好友事後詢問，為什麼急診醫師沒有打抗生素，王瑞玲無奈表示，因為醫師沒有讓她張嘴，也沒有摸她的脖子，只憑症狀就開藥，「我是一個很耐痛的人，就算針直接戳進關節裡，我也是面不改色，這次真的是痛到極限。」她也透過這次的經驗，提醒大家不要忽視喉嚨痛和口腔潰瘍的情況，並強調醫師「問切」（觸診和視診）的重要性。

▲王瑞玲。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲醫藥美食記者）