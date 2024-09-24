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香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

記者劉宛欣／綜合報導

香港辣模Cammi（謝熙婷，原名謝芷蕙）16歲因為跟陳冠希拍的親密照流出而爆紅，入行以來一直是非不斷，一直以來都相當認真經營社群平台的她，日前在Instagram曬出打完消脂針的成果，為此她將褲頭拉開，邪惡視角照讓人想入非非，讓許多老司機直噴鼻血。

▲Cammi邪惡視角照。（圖／翻攝自Cammi Instagram）

▲Cammi邪惡視角照。（圖／翻攝自Cammi Instagram）

▲Cammi經常曬出火辣照片。（圖／翻攝自Cammi Instagram）

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Cammi近來前往地中海旅遊，曬出了一系列旅遊照片，其中包含了秀出消脂效果的照片，她除了穿著緊身睡衣，露出性感小蠻腰以外，另一張照片還直接將牛仔褲頭拉開，從上往下拍，邪惡視角讓人直呼凍末條，乍看之下極像沒穿內褲，隱隱約約露出重點部位，不過也確實可以看出她傲人的平坦腹部。

Cammi一直以來都是話題人物，但並不是因為她的本業發展，而是因為她的經常選穿大膽的衣著，照片的修圖技術以及整容對比都相當驚人。

▲Cammi邪惡視角照。（圖／翻攝自Cammi Instagram）

▲Cammi邪惡視角照。（圖／翻攝自Cammi Instagram）

謝芷蕙2011年才16歲，外型甜美，因為一張和陳冠希喇舌自拍的照片打響名號，當時她自爆珍貴的第一次就給了陳冠希，且哭訴對方還握有兩人2分鐘的「愛情片」，事件平息後，她轉換跑道當起網紅，還和大陸富二代交往，在廣州、香港等地開服飾店，之後又在香港展店。

淡出演藝圈後，謝芷蕙跟富二代男友學經商，「男朋友家裡做服裝，他們有工廠可以生產，2015年男友在廣州開了一間零售店，我就想在香港試試看做批發。」據悉開店一個月，營運已經收支平衡。雖然和富男友後來分手了，但現在已經是身價驚人的小富婆。

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Cammi, 謝熙婷, 謝芷蕙

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