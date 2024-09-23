安以軒「神隱2年半」現身陳喬恩婚禮！低調畫面曝光　粉絲激動：終於

記者劉宛欣／綜合報導

藝人安以軒在2017年結婚，老公是澳門德晉集團主席陳榮煉，豈料陳榮煉2022年初因涉嫌不法賭博遭捕，34項罪名成立，判處14年徒刑。隨後安以軒消失在螢光幕前，至今兩年多的時間，直到9月初被拍到舉家搬回台灣，22日好友陳喬恩結婚，許多人好奇她是否在場，根據網路上曝光的畫面，她有出席婚禮，令粉絲感動兩人的閨蜜情深。

▲陳喬恩婚禮現場許多圈內好友到場送上祝福。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

安以軒近年來因老公入獄而行事轉向低調，這回陳喬恩婚禮，外界本猜測她可能會選擇不出席，不過根據現場流出的照片，她照常出席，照片中可以看到她身穿一套全白短裙套裝與運動鞋，在草地上幫新娘和小花童們拍照，展現與陳喬恩的深厚情誼。該畫面是新娘與花童進場時，被現場攝影師不經意捕捉到，這也是她消失兩年多後的罕見亮相。

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▲安以軒現身陳喬恩婚禮。（圖／翻攝自微博）

事實上，當年安以軒結婚時，陳喬恩是她的伴娘之一，兩人一起在演藝圈打拼多年，是圈內知名的姐妹淘，這次她低調現身陳喬恩婚禮，並未張揚，但仍被捕捉到畫面，網友紛紛開心表示「就知道她肯定會去的，只是不方便露面而已」、「希望她們友誼長存」，也有思念安以軒的粉絲激動表示「終於看到姐姐近照了！」相關消息也在微博熱搜上，引起網友熱烈討論。

▲安以軒與陳喬恩是多年閨蜜。（圖／翻攝自微博）