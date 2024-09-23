陸劇女神被說離婚後「眼裡沒光了」　傻眼回擊：難道要帶手電筒？

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星吳倩憑藉電視劇《何以笙簫默》爆紅，2019年拍攝《我只喜歡你》和男星張雨劍結緣，多次爆出熱戀消息，兩人全都否認，直到2021年才承認「隱婚生女」，但隔年情人節就官宣離婚，目前各自仍活躍在戲劇圈。近日，有網友指出吳倩離婚後似乎失去了往日的光芒，對此，吳倩堅強回應，霸氣態度引來廣泛討論。

▲吳倩離婚後繼續打拼事業。（圖／翻攝自吳倩工作室微博）

吳倩在武漢大學期間因外型甜美被稱為「武大校花」，後因連續參演多部熱門電視劇而名聲大噪。她與張雨劍合作的《我只喜歡你》曾多次引發緋聞，但兩人一直未有公開回應。直至有狗仔拍到兩人一同帶孩子外出，張雨劍才公開承認婚姻關係。

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▲吳倩被說離婚後「眼裡沒光」。（圖／翻攝自吳倩工作室微博）

不料，兩人婚後不久便宣布離婚，讓人唏噓。離婚後的吳倩面容似乎顯得憔悴不少，甚至有網友評論「她眼裡沒光了」。對此，吳倩在接受採訪時反駁說，「難道我要帶著手電筒嗎？我是奧特曼嗎？」她坦言作為一名母親，生活中難免會有焦慮與措手不及的時刻，但這些經歷讓她更加堅強。

吳倩的言論得到了許多網友的支持，同時也有網友將她與另一位經歷婚變的男星陳曉相提並論，戲謔地建議兩人合作，「他們都沒光了，可以負負得正」。