Twinko可青突PO點滴照！　「虛弱躺椅」曝最新病況

記者王靖淳／綜合報導

女星可青過去曾是女團Twinko成員，平時會在社群記錄日常，與粉絲分享生活的她，今（23）日突然在IG限動PO出自己斜躺在椅子上打點滴的照片，透露身體出狀況，同時也表示，以後真的不能有很少感冒的想法。

▲可青會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／ke_ching422）

可青分享她突如其來的健康問題，透露自己昨（22）日開始出現疑似過敏的症狀，包括持續流鼻水，並提到，即使她服用了過敏藥物，症狀仍未獲得緩解。因此，她今（23）日決定尋求醫生的幫助並接受免疫力點滴治療，同時也坦言，平時雖然自認為免疫力較弱，但卻相對較少感冒，在經歷這次的經驗後，讓她想重新審視這一看法。

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▲可青在IG分享自己打點滴的照片。（圖／翻攝自Instagram／ke_ching422）

透過可青分享的照片可見到，她臉上戴著口罩，坐在一間診所內，斜靠在褐色的治療椅上，右手臂上有連接著點滴的管線，當下似乎正在接受治療，整體氛圍安靜又自在。最後，可青提醒大家，了解個人的過敏原是如何影響日常生活的重要課題。她表示，許多人對特定物質過敏，而了解這些過敏原能有效避免不必要的接觸，從而減少過敏反應的發生。