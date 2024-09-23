蕭煌奇開撩跟粉絲要電話：等等出口見！　「最愛的女人」驚喜現身

記者吳睿慈／台北報導

「金曲歌王」蕭煌奇22日於北流舉辦開唱，一連演出20幾首歌曲，除了經典歌與新歌，更翻唱台語組曲及讓觀眾大飽耳福。他向來幽默風趣，台上唱著18歲時的創作〈你的海洋〉，開撩粉絲：「如果現在我用這種浪漫的感覺唱，女生還願意跟我在一起嗎？」觀眾回答「會」，他爆笑回答「記得留電話」，全場笑出來。

▲蕭煌奇與粉絲互動頻頻繁。（圖／華納音樂提供）

演唱會開場，蕭煌奇率先演唱了〈Good Show〉、〈對愛入座〉、〈卡大聲咧〉炒熱氣氛後，他開玩笑說：「大家好，我是今年過18歲生日的蕭煌奇；其實還要再加30啦，快要50歲了。」同時他也感性表示這一天是媽媽的母難日，希望大家能將掌聲送給自己的母親，過去生日都陪在母親身邊，今年也不例外。

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▲▼蕭煌奇22日北流開唱。（圖／華納音樂提供）

他也分享生日心情：「我今天要來參加演唱會之前還有去健身房跑步，我的生日願望就是好好吃好好睡好好運動，生日前一個禮拜還去了一趟仙台好好吃，希望大家跟我一樣有健康的身體！」演唱會尾聲，「一生中最愛的女人」蕭媽媽更在舞台上驚喜獻生日蛋糕，親自為蕭煌奇慶生，讓他又驚又喜。

▲蕭媽媽（左一）驚喜現身。（圖／華納音樂提供）



這次歌單也呼應演唱會主題，精選了一些蕭煌奇在18歲時的創作，蕭煌奇演唱了有著少年氣息及戀愛感的〈你的海洋〉，並感嘆道：「這首歌跟我現在的年紀差很多的感覺，如果現在我用這種浪漫的感覺唱，女生還願意跟我在一起嗎？」而台下觀眾們接著在台下熱情的喊：「會！」讓蕭煌奇笑說：「那等等留下你電話我們出口見！」

「18啦forever 生日公益演唱會」的收入扣除成本後，將會全額捐給華光社會福利基金會。蕭煌奇感性表示：「謝謝大家來參加我的公益演唱會，每年這樣辦，希望大家開開心心，希望一年一年大家攜家帶眷讓這個溫暖傳遞下去，把款項捐給需要幫助的人！謝謝你們當我的眼讓我看見這世界的善。」最後蕭煌奇演唱〈你是我的眼〉，並安可加碼三首歌曲為演唱會劃下完美句點。