陳艾琳化妝逛花市遭尪虧「長得有禮貌」！　她笑了：當誇獎收下

記者王靖淳／綜合報導

女星陳艾琳過去曾是節目《大學生了沒》的班底，她在2019年與Alex（顏庭笙）結婚後生下一個女兒，雖然近年較少出現在螢光幕前，不過平時仍會透過社群記錄生活，與粉絲分享日常。今（23）日她就在Threads透露一段與老公的爆笑對話，表示自己遭對方稱讚長得有禮貌。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚。

▲陳艾琳2019年嫁給Alex（顏庭笙）。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

陳艾琳分享，當她和老公計劃前往花市時，她在車程中忘記化妝。面對這種情況，她迅速地補上唇膏，稍作整理外觀，以保持容貌的整潔。為此，陳艾琳的老公好奇問她「去花市幹嘛化妝？」陳艾琳則回答：「哪裡都有保持體面跟禮貌啊！」沒想到接下來老公卻幽默回應：「妳已經長得很有禮貌了。」

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▲陳艾琳被老公說長得有禮貌。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

陳艾琳表示，自己把老公的這句話當作稱讚，「謝謝喔，當誇獎收下了！」同時也附上兩個害羞的表情符號。兩人的對話不只可感受到陳艾琳對個人形象的重視，同時也展現夫妻間輕鬆愉快的互動，因此貼文在曝光後不久，吸引不少網友按讚，同時也有人留言表示「很棒的讚美，有禮貌的一家人」、「老公是自己的誇誇團真的很幸福」。