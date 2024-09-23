黃曉明新戀情是她牽線！誇葉珂「女生天花板」…網見合照：都一樣

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃曉明日前公開認愛網紅葉珂，兩人戀情成為近日娛樂圈焦點。女星孫心婭發文力挺閨蜜葉珂，看到好友戀情遭到外界批評，忍不住為兩人發聲：「是冥冥之中注定的緣分」！

▲葉珂（中）與黃曉明戀情，是閨蜜女星孫心婭（右）牽線。（圖／翻攝自微博）

孫心婭曾與馮紹峰傳出緋聞。她原本不想發聲，怕被認為蹭流量，但實在看不下去，決定為好友說一下話。她與葉珂是7年好友，與黃曉明相識10幾年，無意中帶葉珂去參加黃曉明的聚會，沒想到促成一段正緣，「可能這就是老人說的冥冥之中注定的緣分」，看到葉珂幸福，她感到非常開心，也希望自己能因此積累福報。

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談到葉珂時，孫心婭稱讚「她最吸引我的就是她很善良，喜歡小貓小狗！跟我一樣平時堅持救助流浪動物！」最後她強調「葉珂真的很漂亮，只是漂亮只是她眾多優點中最不值得一提的。她非常有大智慧！我一直覺得她的智慧、談吐、性格才是女生中是天花板的存在。她值得最好的愛！」最後她希望大家能多給予祝福，少一些惡意評論，並強調鍵盤僅是弱者的武器。

▲孫心婭發文。（圖／翻攝自微博）

此外，孫心婭還分享了一張姐妹合照，引發網友熱議。有網友再問「聚會時間方便透露嗎」、「無意中是啥時候幾年前」。還有人認不出三人差異，直指「都一樣」、「所以這三個誰是葉珂，還是他們都是啊」、「看了那麽多圖，都不知道她長啥樣…濾鏡好重」。