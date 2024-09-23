康茵茵抓包男友偷吃！出軌對象竟是孕婦　驚見「露骨訊息」心碎分手

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請康茵茵、林可彤、郭亞棠上節目談戀愛經驗，康茵茵說，她曾在戀愛中被沖昏頭，為了去見男友家人，放棄當電影女主角的大好機會。後來，她交往的男友也是讓她嚐到背叛的痛徹心扉，甚至對方出軌的對象還是孕婦，她大澈大悟後決定要當個傻女人，以後再交男友談戀愛都要裝做什麼都不會！





▲康茵茵曾抓包男友偷吃。（圖／緯來戲劇台提供）



「戀愛腦」的康茵茵自爆曾原諒出軌的男友，她說，有次大家聚餐手機都放桌上，她只是想點開看一下時間，男友卻緊張的說妳幹嘛！康茵茵說，她自己從不看男生的手機，但那個感覺太奇怪了，而且男友也是中午十二點到下午四點會消失，都說自己在健身或是陪朋友，她壓不住好奇心，趁夜半時分偷看了男友的手機，才發現有女生寫說「等我那個走了之後再找你」，男友頻解釋說，他真的沒有怎樣，只是喜歡打打嘴砲、被需要的感覺，之後男友也做了很多彌補，最終康茵茵選擇原諒。

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後來再發現一次這種訊息後，康茵茵就決定分手了，而且這次訊息竟發現對方出軌的對象是個孕婦，孕婦就傳了一個截圖下面用紅線畫，孕婦在幾個月的過程中不能有性行為，可是什麼時候可以。

▲ 康茵茵感情經歷相當不順遂。（圖／緯來戲劇台提供）

另外，康茵茵之前跟一位男友交往一年多，對方都沒有要將她介紹給家人的意思，好不容易等到機會，這時，經紀人卻說幫她接了一個電影女主角的角色，定完妝就要開拍，她說，當時在她心中認為這兩件事一樣重要，但她卻選擇了與男友家人見面，放棄當電影女主角的機會。去與男友家人見面後，卻遇上「毒姑」，對方姑姑故意支開男友跟她說「你們不適合，趕快分手吧」，之後想邀男友出國旅遊，男友也都以「姑姑說」來推託，這段戀情也因此無疾而終。