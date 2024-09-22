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劉伊心迎第3胎雙滿月！超狂浮誇派對「上百人同歡」　老公感性告白

記者孟育民／台北報導

今年七月誕下第三胎的39歲「選美皇后」劉伊心與老虎牙子創辦人林志隆，昨晚（21日）全家人與百餘位親朋好友們，在新莊典華透光玻璃帷幕打造的半戶外華美空間「北歐光鏡」裡，揭開三寶CC妹雙滿月的派對序幕。現場除了賓客雲集，派對上最特別的是，光小朋友們就有80多人出席，全是劉伊心好友們的寶貝，一同齊聚同樂。

▲▼劉伊心舉辦滿月派對。（圖／劉伊心提供）

▲劉伊心舉辦第三胎滿月派對。（圖／新莊典華提供）

而原定讓親子同樂的典華戶外大草坪區，因遇豪雨影響無法使用，劉伊心靈機一動，即刻安排另一宴會廳讓孩子們玩樂，裡頭設置了釣魚遊戲區、彩妝美甲貼紙區，還有泡泡人互動、小丑人現場折氣球表演以及魔術師等等專業表演，也有各式的攀爬架和體能區，這些無價歡樂回憶，不只讓孩子們超開心，爸媽的好心情也被大大滿足！

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▲▼劉伊心舉辦滿月派對。（圖／劉伊心提供）

▲劉伊心跟老公很疼愛3個寶貝子女。（圖／新莊典華提供）
除了與孩子們共同玩樂、大人們也在浪漫的佈置下享受美酒暢飲、烤全豬以及精美的Candy Bar。在派對上，劉伊心也同步播出小女兒出生那一刻的溫馨片段，畫面中她低頭凝視，溫柔抱著剛出生的女兒小小身軀，讓現場一片動容。現場更播放了全家一起錄製的甜蜜合唱MV，新成員CC也加入歌曲畫面中，幸福的影片吸引在場每一雙目光，看到每位親友開心的神情，和一直陪伴在兩夫妻身邊的家人，劉伊心和林志隆也被深深感動。

▲▼劉伊心舉辦滿月派對。（圖／劉伊心提供）

▲夫妻倆超浪漫。（圖／新莊典華提供）

這場賓主盡歡的三寶雙滿月派對，在唯美的煙火的襯托下，由劉伊心與林志隆共舞浪漫落幕。林志隆也感性地說，幸福的夫妻哲學就是要「有氧」，他學會換位思考，重視老婆的感受，近年還努力健身，身心都有氧了，就自然迎來第3胎。
夫妻二人也異口同聲地表示：「雖然CC還小，但是我們全家人、所有賓客以及協助活動圓滿的夥伴們，大家都會一起記得這段時光，這是屬於所有人的美好獨家記憶。」

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