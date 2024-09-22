爆五月天砸900萬救回1首歌版權！　孫德榮開砲揭內幕：真的苦了他們

記者田暐瑋／綜合報導

五月天日前邀請Ella合唱S.H.E的經典歌曲《五月天》，表演影片一度因版權問題被下架後又重新上架，引發了廣泛討論。據傳五月天花費了200萬人民幣（約900萬新台幣）解決版權問題，王牌經紀人孫德榮也對此發表看法，力挺五月天：「為了利益而談判，真的苦了五月天！」

對於外界盛傳五月天花了900萬元擺平此事，孫德榮質疑如此高價的合理性，指出為了一首合唱曲開出天價在圈內實屬罕見，「真不知道900萬這個數字是怎麼算出來的？我實在很難想像互利合作，沒有得到嘉許，而是緊急下架，為了利益而談判，真的苦了五月天，這首歌如果在演唱會發行時，拿掉曲目其實也無關大雅，蠻簡單的事情，到了上市的股東會，就沒有情義感情，完全是一件商業行為談判而變得複雜。」

▲五月天合唱Ella〈五月天〉MV突遭下架。（圖／翻攝自五月天IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，孫德榮對於五月天為保持演唱會的完整性而不惜花費大額資金表示讚賞，付出讓人感動，「台灣真的不能沒有你們，我愛五月天，更愛相信音樂。」也希望五月天能夠把台灣演藝圈發揚光大，「再次謝謝你們，沒有你們現在台灣演藝圈只會更失落斷層更嚴重。現在是你們在創造台灣演藝圈的原動力，近期感覺大家都動起來了，都是你們的功勞。」

事實上，對於有大陸網友在微博留言：「一首價值200W的歌。」並附上哭臉的表情符號，一開始阿信回應：「因為你們值得。」但隨後又改成「沒有那麼誇張」，儘管阿信說沒有那麼多錢，但為了一首可能只會唱一次的歌，還願意花上一筆鉅款，仍讓粉絲都感動不已。

▲孫德榮。（圖／中天提供）

