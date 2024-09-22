免費給鄰居用Wi-Fi！對方「1行為超自私」遭反擊　狄鶯揭爽快結局

記者田暐瑋／綜合報導

狄鶯日前開直播為了兒子孫安佐槓上酸民，心疼兒子長期被謾罵：「我兒子不是媽寶！」22日她分享一則故事，故事主角免費借出自家的Wi-Fi密碼給鄰居，但對方1個自私舉動讓人當場看透人性，決定立刻改掉Wi-Fi密碼。

狄鶯22日在臉書發文，引用網路故事，主角曾慷慨分享家裡Wi-Fi密碼給鄰居，出發點是認為這不會造成自己任何額外負擔，同時也能促進良好的鄰里關係，某日回家時，鄰居先生開心分享開通了Netflix服務，主角半開玩笑提到自己平時工作繁忙，如果鄰居願意分享Netflix密碼讓她在空閒時候看片，她會非常感激，不料鄰居太太在屋內大聲反對，「我們不能分享我們的密碼給她，因為我是那個付帳的人、我不想分享。」

▲狄鶯。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）



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鄰居先生急忙道歉，主角也未多說什麼，隨後回家就改掉了Wi-Fi密碼，沒想到鄰居太太上門詢問Wi-Fi密碼無法使用，她回了一句：「我更改了密碼，因為那是我付的賬，我選擇不分享了。」讓對方相當尷尬，「我擁有我的網路，你有你的Netflix，一切都相當的不錯，每個人都應當因自己所擁有的保持開心。」鄰居太太聽完就轉身離開，兩家人自此再也沒有交流。

這段故事出自一段網路文章，狄鶯分享後，不少網友聽了贊同不已，「做人真的不要太好心，免得為自己惹來麻煩」、「自私的人，ㄉㄧㄤ他回去就對了啦」、「處理的很好，並且很客氣了」。

▲狄鶯孫鵬。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）



狄鶯臉書全文：

《給不了的不要拿》

曾經，我的鄰居問我是否介意，分享我的Wi-Fi密碼給他們使用。

我決定給他密碼，因為這不會讓我需要付出任何額外的代價，而且也因為我和他們相處得很好。

昨天我回家下車的時候，鄰居就在他家門口，處理著他手中的東西。

當他看到我時，我們停下來談了一會兒，他很高興地告訴我他們家現在有了Netflix。

當時我開玩笑地說：「我有些太忙於工作，幾乎沒時間看電視，但是如果你們能分享你們的密碼讓我看一些節目，我將會很感激。」

突然在屋子裡傳來他老婆的聲音說：「我們不能分享我們的密碼給他，因為我是那個付帳的人、我不想分享。」

那個男人向我道歉，我說沒問題。

我們接下來一直談論其他事情、當我離開進入自己的屋子裡時、他一直還在外面處理他的東西。

不多一會，男的老婆從她屋子裡出來了。

她看起來非常緊張，之後他們倆都進了屋子裡。

幾分鐘後，他和他的老婆來到我家門口告訴我Wi-Fi密碼已經失效了。

我看著他們說：「我更改了密碼，因為那是我付的賬，我選擇不分享了。」

這時，對方的老婆臉變紅了，想說些什麼，但我微笑著說：「女士，我擁有我的網路，你有你的Netflix，一切都相當的不錯，每個人都應當因自己所擁有的保持開心。」

他們之後就轉身離開，再也不和我說話了。這樣的事可能在你身上發生，也可能不會在你身上發生，但重點是：

友誼必須是互相的

愛情必須是互相的

感情必須是相互的

互惠永遠是最好的

所有的付出，感情，友誼，忠誠；如沒有更多的互惠與珍惜，就沒有必要讓自己成為別人無關緊要的存在。

看到這篇文章，似乎也給了我們一個很重要的提醒：這個社會，一定要有良善的存在，雖然說施比受更有福，但也別忘了保護願意良善付出的自己。

時序秋分，季節交替；天氣轉涼，候鳥南飛；滋養身心，調和理氣；知足惜福，尊重互惠，友誼長存。