ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

免費給鄰居用Wi-Fi！對方「1行為超自私」遭反擊　狄鶯揭爽快結局

記者田暐瑋／綜合報導

狄鶯日前開直播為了兒子孫安佐槓上酸民，心疼兒子長期被謾罵：「我兒子不是媽寶！」22日她分享一則故事，故事主角免費借出自家的Wi-Fi密碼給鄰居，但對方1個自私舉動讓人當場看透人性，決定立刻改掉Wi-Fi密碼。

狄鶯22日在臉書發文，引用網路故事，主角曾慷慨分享家裡Wi-Fi密碼給鄰居，出發點是認為這不會造成自己任何額外負擔，同時也能促進良好的鄰里關係，某日回家時，鄰居先生開心分享開通了Netflix服務，主角半開玩笑提到自己平時工作繁忙，如果鄰居願意分享Netflix密碼讓她在空閒時候看片，她會非常感激，不料鄰居太太在屋內大聲反對，「我們不能分享我們的密碼給她，因為我是那個付帳的人、我不想分享。」

▲▼狄鶯PO雞湯文。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

▲狄鶯。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄰居先生急忙道歉，主角也未多說什麼，隨後回家就改掉了Wi-Fi密碼，沒想到鄰居太太上門詢問Wi-Fi密碼無法使用，她回了一句：「我更改了密碼，因為那是我付的賬，我選擇不分享了。」讓對方相當尷尬，「我擁有我的網路，你有你的Netflix，一切都相當的不錯，每個人都應當因自己所擁有的保持開心。」鄰居太太聽完就轉身離開，兩家人自此再也沒有交流。

這段故事出自一段網路文章，狄鶯分享後，不少網友聽了贊同不已，「做人真的不要太好心，免得為自己惹來麻煩」、「自私的人，ㄉㄧㄤ他回去就對了啦」、「處理的很好，並且很客氣了」。

▲▼狄鶯一家人日本旅遊。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

▲狄鶯孫鵬。（圖／翻攝自臉書／狄鶯）

狄鶯臉書全文：

《給不了的不要拿》
曾經，我的鄰居問我是否介意，分享我的Wi-Fi密碼給他們使用。
我決定給他密碼，因為這不會讓我需要付出任何額外的代價，而且也因為我和他們相處得很好。
昨天我回家下車的時候，鄰居就在他家門口，處理著他手中的東西。
當他看到我時，我們停下來談了一會兒，他很高興地告訴我他們家現在有了Netflix。
當時我開玩笑地說：「我有些太忙於工作，幾乎沒時間看電視，但是如果你們能分享你們的密碼讓我看一些節目，我將會很感激。」
突然在屋子裡傳來他老婆的聲音說：「我們不能分享我們的密碼給他，因為我是那個付帳的人、我不想分享。」
那個男人向我道歉，我說沒問題。
我們接下來一直談論其他事情、當我離開進入自己的屋子裡時、他一直還在外面處理他的東西。
不多一會，男的老婆從她屋子裡出來了。
她看起來非常緊張，之後他們倆都進了屋子裡。
幾分鐘後，他和他的老婆來到我家門口告訴我Wi-Fi密碼已經失效了。
我看著他們說：「我更改了密碼，因為那是我付的賬，我選擇不分享了。」
這時，對方的老婆臉變紅了，想說些什麼，但我微笑著說：「女士，我擁有我的網路，你有你的Netflix，一切都相當的不錯，每個人都應當因自己所擁有的保持開心。」
他們之後就轉身離開，再也不和我說話了。這樣的事可能在你身上發生，也可能不會在你身上發生，但重點是：
友誼必須是互相的
愛情必須是互相的
感情必須是相互的
互惠永遠是最好的
所有的付出，感情，友誼，忠誠；如沒有更多的互惠與珍惜，就沒有必要讓自己成為別人無關緊要的存在。
看到這篇文章，似乎也給了我們一個很重要的提醒：這個社會，一定要有良善的存在，雖然說施比受更有福，但也別忘了保護願意良善付出的自己。
時序秋分，季節交替；天氣轉涼，候鳥南飛；滋養身心，調和理氣；知足惜福，尊重互惠，友誼長存。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

推薦閱讀

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

紀卜心：最近一直被罵！現身淚吐心聲…遭嗆「本來就妳的問題」回應了

紀卜心：最近一直被罵！現身淚吐心聲…遭嗆「本來就妳的問題」回應了

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」！獨自搬出去…網：分手可以說 他首回應

陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍！合照七朵花伴娘：一起穿團服

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

狄鶯, 孫鵬, 孫安佐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣
  2. 范冰冰變「新香港人」取得居留資格！打入上流貴婦圈　月租百萬豪宅
  3. 黃小柔驚傳「閉鎖性骨折」！腳纏蹦帶：3週不能動了 淚崩洩心情
  4. 39歲泰戲劇一哥罹癌病逝！「心肌長10cm腫瘤」　曾演《浪漫滿屋》爆紅
  5. 歐陽靖自責「媽媽什麼事都做不好」　見4歲新醬1變化…心疼道歉了
  6. 啦啦隊女神菲菲紅到日本！日女團偶像也瘋狂　現身球場追星：像AI般完美
  7. 男狂粉2樓跳下來衝上aespa舞台　「驚險瞬間曝光」保鑣緊急壓制
  8. 陳意涵宜蘭民宿脫了！ 難得PO泳裝照「前後都挖空」美腿全看光
  9. 因女主角未戴頭巾！名導夫妻遭限制出境「將被傳喚出庭」
  10. 超狂！金曲歌王陶喆小巨蛋「萬張門票」加場又秒殺　熱情致謝粉絲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366