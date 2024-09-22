陳喬恩9張高清婚紗照曝光！　「花童是明道帥兒」婚禮日期藏巧思

記者黃庠棻／台北報導

演員陳喬恩22日和老公Alan（曾偉昌）在位於馬來西亞的蘭卡威舉行了婚禮，今天也是兩人在一起的五週年紀念日，小倆口特地選在這一天重回當初訂情的海島酒店舉行婚禮，幸福感滿滿。

▲陳喬恩、Alan婚紗照。（圖／陳喬恩提供）

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陳喬恩和老公Alan包下了整個酒店，每位被邀請的嘉賓，都會配戴女方親自設計的向日葵手環才能進場，酒店方也將全天候進行嚴密保安工作,足見兩位新人對於婚禮的慎重與出席嘉賓們的保護。

▲陳喬恩、Alan婚紗照。（圖／陳喬恩提供）



為了這場婚禮，酒店處處可見陳喬恩喜歡的向日葵和各式鮮花設計，每一處細節都很用心。新人同時也貼心地為嘉賓們準備了精心訂製的伴手禮，希望在婚禮舉辦的這天，讓受邀前來的每位親友都能沉浸在備受禮遇及甜蜜喜悅的氣氛裡。

▲陳喬恩、Alan婚紗照。（圖／陳喬恩提供）

此次婚禮的伴娘團由陳喬恩相識 20 多年的好友七朵花成員:趙小僑、饅頭（邱緯芬）、賴薇如、小絜（屈尹絜）擔任；伴郎則是邀請了明道和鄭元暢。可愛的花童則是由明道的兒子擔任。身為明道二十多年、合作無數次的螢光幕好友，陳喬恩開心表示「這真是有趣的緣分。」

▲陳喬恩、Alan婚紗照。（圖／陳喬恩提供）

陳喬恩和Alan免去了一切鬧洞房、闖關等儀式，也沒有已婚人士不能當伴郎、伴娘的風俗習慣，營造一個輕鬆隨性的婚禮，很符合兩位新人的性格。

▲陳喬恩、Alan婚紗照。（圖／陳喬恩提供）

不僅如此，陳喬恩和Alan也特別邀請了《女兒們的戀愛》總製片人擔任特別嘉賓並為婚禮賀詞。作為夫妻倆的「牽線紅娘」曼吉特地從湖南長沙飛赴蘭卡威親自獻上滿滿祝賀，更帶來集合節目組全體工作人員一起錄製的慶賀影片作為新婚賀禮，讓小倆口非常的驚喜與感動。

▲陳喬恩、Alan婚紗照。（圖／陳喬恩提供）

婚禮將在當初陳喬恩和Alan許諾愛情的夕陽西下時分拉開序幕，於沙灘草地上舉行，整個溫馨優雅的會場充滿鮮花、音樂、live band圍繞，將會一直持續到深夜。

▲陳喬恩、Alan婚紗照。（圖／陳喬恩提供）