紀卜心：最近一直被罵！現身淚吐心聲…遭嗆「本來就妳的問題」回應了

記者潘慧中／綜合報導

擁有95萬粉絲的KOL紀卜心之前因手搖飲店的乳源標示問題引發爭議，事後又因回應網友「你是文盲」繼續挨轟，未料，最近還因逛街時大動作拉衣領看價格的舉動，三度遭炎上，讓她20日有感而發地說：「最近的生活就是網路上一直被罵，現實中一直被安慰。」

▲紀卜心吐露近期心聲。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）



然而，紀卜心也強調「是我自己不夠謹慎」，因此面對最近一直被網友罵的事情，她附上一個掉眼淚的表情符號表示，「日子還是得過下去的。」

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▲紀卜心強調是自己不夠謹慎。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）



沒想到，仍有部分網友不買單開酸「本來就自己的問題，都不會覺得影響到誰，真的自我安慰好強」。對此，紀卜心在留言區回應，她知道是自己的問題，「所以我有說是自己不夠謹慎喔，以後要更加注意不要犯錯。」

▲▼紀卜心回應開嗆網友。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）



有趣的是，照片中的紀卜心身穿白色蕾絲透視背心，關於領口的荷葉邊設計，她幽默地挖苦自己，「衣服設計是荷葉領不是我拉鬆的。」

▲▼紀卜心幽默地說，照片中的荷葉邊衣領不是被她拉鬆的。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

