劉芒穿絕美婚紗甜蜜親吻老公！影片曝光　好友爆笑吐槽：是要親幾次

記者劉宛欣／綜合報導

網紅劉芒自2023年底後便全面停更YT頻道以及Instagram等社群平台，讓許多粉絲相當好奇她的近況。時隔9個月的時間，她突然在20日於Instagram釋出了舉辦婚禮的好消息，地點特地選在浪漫的峇里島，邀請了許多YT圈的好友包含阿滴、卡特、董仔、馬克、蔡哥等等，讓粉絲又驚又喜，21日她接續曬出與老公一起拍攝的甜蜜影片，閃瞎眾人。

▲劉芒與老公結婚了，婚禮地點選在峇里島。（圖／翻攝自劉芒Instagram）

劉芒21日在Instagram曬出一段reels，短片中可看到老公拉著她奔跑在陽光灑落的戶外，下一段直接接到婚禮現場，她也換了一套絕美的禮服，小倆口相擁親吻彼此，浪漫指數爆表，好友們也紛紛在影片下方留言，其中董仔吐槽「原來你早上這麼芒（忙）」，卡特也說「好了，要親幾次」，馬克則是爆笑指出「各位報告一下，當天他們親了6178次」。

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▲劉芒與老公甜蜜擁吻。（圖／翻攝自劉芒Instagram）

近幾日大批人氣YouTuber包含阿滴、董仔夫婦、馬克夫婦、蔡哥、卡特等，同時分享了前往峇里島參加婚禮的動態，但都沒有曝光婚禮新人的身分，直到20日晚間劉芒親自曬出了婚禮現場大合照的影片，影片附文寫著「Welcome Dinner」，影片中可以看到劉芒與老公坐在中央，鏡頭漸漸拉遠，所有賓客的戴著墨鏡對著鏡頭擺出冷酷的表情，相當有趣。