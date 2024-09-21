ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃嘉千婚內遭辱罵「拍A片」被枕邊人掐脖　夏克立駁：她叫外送虐待我

記者蕭采薇／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在上月14日落幕，確定恢復單身。兩人的離婚判決書21日曝光，當中黃嘉千對夏克立提出12項指控，包括在婚姻中受到言語、肢體等暴力對待，夏克立更曾以死要脅，造成精神極大傷害。

▲▼ 《穿越門中門》演出記者會-黃嘉千。（圖／記者黃克翔攝）首圖

▲黃嘉千曾表示，在婚姻中受到很大的創傷。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

但判決書中，可見到黃嘉千提出多達12項指控。由於夏克立禁止黃嘉千給媽媽孝親費，她只能偷偷把賺來的錢給媽媽，但夏克立發現後，竟指控黃嘉千是小偷，「從家裡偷我的錢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

言語辱罵不止於此，夏克立也多次羞辱黃嘉千「和男演員有婚外情」、「一直與四五十個男人在一起」、「外面有男人、是惡魔的妹妹、是巫婆」、「拍A片」，更曾發生掐脖、用枕頭壓在黃嘉千臉上、身體撞擊等不當肢體行為，黃嘉千也提出相關驗傷和診療紀錄佐證。

▲▼跨國婚姻最終戰，夏克立出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲跨國婚姻最終戰，夏克立出庭。（圖／資料照／記者黃宥寧攝）

黃嘉千在得知判決出爐當天，經紀人代為回應，低調表示：「黃嘉千所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。」而夏克立則表示，無法說明過多細節，「否則可能會在台灣入獄。」

如今隨著判決書曝光，黃嘉千經紀人並未回應，夏克立則再次控訴，黃嘉千過去企圖營造他家暴假象。不過當時在法庭上，針對夏克立控訴，法官皆認為證據不足。

而夏克立也表示，黃嘉千掌握財務大權且非常苛刻，他也因黃嘉千的種種行為造成巨大的財務負擔，他於疫情期間回台隔離時，黃嘉千曾為他叫過兩次麥當勞餐點，「但黃嘉千明知夏克立排斥麥當勞，這行為對夏克立而言實屬難以忍受之虐待。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

推薦閱讀

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

賈永婕突撂狠話開戰！　「不是不報時候未到」：有種就不要下架

賈永婕突撂狠話開戰！　「不是不報時候未到」：有種就不要下架

張韶涵心痛哭了！生母捲上億叛逃「我逼自己成長」　痛訴隱忍23年陰霾

張韶涵心痛哭了！生母捲上億叛逃「我逼自己成長」　痛訴隱忍23年陰霾

吳宗憲又當阿公！　二女兒喜迎二胎「性別曝光」

吳宗憲又當阿公！　二女兒喜迎二胎「性別曝光」

快訊／921遇地震！台下慌喊「有地震」　張基龍：我們很安全，大家冷靜

快訊／921遇地震！台下慌喊「有地震」　張基龍：我們很安全，大家冷靜

阿爆曬照「大嗑蝸牛小米粽」！釣出醫師親回應　網湧入洗版反應曝光

阿爆曬照「大嗑蝸牛小米粽」！釣出醫師親回應　網湧入洗版反應曝光

徐少強夫婦追思會現場曝光！「生前甜蜜合照」惹淚　眾影星致意

徐少強夫婦追思會現場曝光！「生前甜蜜合照」惹淚　眾影星致意

歐陽妮妮「孕肚1特徵」露餡！網瘋猜：是男寶寶　懷孕狀態美到驚人

歐陽妮妮「孕肚1特徵」露餡！網瘋猜：是男寶寶　懷孕狀態美到驚人

《楚留香》高妙思驚傳去世！　「失聯已久缺席同學會」親姐證實了

《楚留香》高妙思驚傳去世！　「失聯已久缺席同學會」親姐證實了

劉德華演唱會無預警宣布「加開2區門票」！　第二輪抽選時間曝光

劉德華演唱會無預警宣布「加開2區門票」！　第二輪抽選時間曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

賈永婕突撂狠話開戰！　「不是不報時候未到」：有種就不要下架

張韶涵心痛哭了！生母捲上億叛逃「我逼自己成長」　痛訴隱忍23年陰霾

吳宗憲又當阿公！　二女兒喜迎二胎「性別曝光」

快訊／921遇地震！台下慌喊「有地震」　張基龍：我們很安全，大家冷靜

阿爆曬照「大嗑蝸牛小米粽」！釣出醫師親回應　網湧入洗版反應曝光

徐少強夫婦追思會現場曝光！「生前甜蜜合照」惹淚　眾影星致意

歐陽妮妮「孕肚1特徵」露餡！網瘋猜：是男寶寶　懷孕狀態美到驚人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃嘉千, 夏克立

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告：有些話必須說
  2. 又被爆料介入黃曉明婚姻！葉珂喊告「某些粉絲」：惡意中傷我們
  3. 石知田初見炎亞綸：有點怕！　名場面「量子糾纏」親吻當機換好交情
  4. 黃嘉千婚內遭辱罵「拍A片」被枕邊人掐脖　夏克立駁：她叫外送虐待我
  5. 10年前奪金曲獎「誰啊」　麋先生如今攻蛋開唱：他們就是最佳樂團
  6. 徐少強夫婦追思會現場曝光！「生前甜蜜合照」惹淚　眾影星致意
  7. 李浩瑋帶福夢東京開唱！　團員超大膽「吃蟋蟀拉麵」
  8. 工廠浪浪「瘦到見骨」還差點被吃掉！　金鐘視帝直接帶回家養到胖
  9. KID大吼羅蘭因這件事　瑞瑪席丹秀巨物震驚石垣
  10. 張基龍陪粉絲蓋棉被純聊天！男粉告白「沒人跟我搶你」　他害羞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366