黃嘉千婚內遭辱罵「拍A片」被枕邊人掐脖　夏克立駁：她叫外送虐待我

記者蕭采薇／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在上月14日落幕，確定恢復單身。兩人的離婚判決書21日曝光，當中黃嘉千對夏克立提出12項指控，包括在婚姻中受到言語、肢體等暴力對待，夏克立更曾以死要脅，造成精神極大傷害。

▲黃嘉千曾表示，在婚姻中受到很大的創傷。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

但判決書中，可見到黃嘉千提出多達12項指控。由於夏克立禁止黃嘉千給媽媽孝親費，她只能偷偷把賺來的錢給媽媽，但夏克立發現後，竟指控黃嘉千是小偷，「從家裡偷我的錢。」

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言語辱罵不止於此，夏克立也多次羞辱黃嘉千「和男演員有婚外情」、「一直與四五十個男人在一起」、「外面有男人、是惡魔的妹妹、是巫婆」、「拍A片」，更曾發生掐脖、用枕頭壓在黃嘉千臉上、身體撞擊等不當肢體行為，黃嘉千也提出相關驗傷和診療紀錄佐證。

▲跨國婚姻最終戰，夏克立出庭。（圖／資料照／記者黃宥寧攝）

黃嘉千在得知判決出爐當天，經紀人代為回應，低調表示：「黃嘉千所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。」而夏克立則表示，無法說明過多細節，「否則可能會在台灣入獄。」

如今隨著判決書曝光，黃嘉千經紀人並未回應，夏克立則再次控訴，黃嘉千過去企圖營造他家暴假象。不過當時在法庭上，針對夏克立控訴，法官皆認為證據不足。

而夏克立也表示，黃嘉千掌握財務大權且非常苛刻，他也因黃嘉千的種種行為造成巨大的財務負擔，他於疫情期間回台隔離時，黃嘉千曾為他叫過兩次麥當勞餐點，「但黃嘉千明知夏克立排斥麥當勞，這行為對夏克立而言實屬難以忍受之虐待。」

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