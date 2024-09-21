記者張筱涵／綜合報導

Red Velvet成員Joy今（21日）被爆在為離開經紀公司SM娛樂鋪路，正與多家演員經紀公司洽談，尋找新的發展機會。儘管SM娛樂尚未正式宣布續約情況，但Joy的動向引發了外界的高度關注。

▲Red Velvet由Irene、Seulgi、Wendy、Joy及Yeri組成。（圖／翻攝自Instagram／redvelvet.smtown）



據《Star News》報導，Joy目前正與多家演員經紀公司接觸，為尋找新東家做準備。Red Velvet的成員續約時間因各自簽約年限不同而有所差異，加上成員Yeri中途加入，使續約時間更加不一致，因此外界都不清楚具體時間點。

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此外，Joy在今年6月曾公開對SM娛樂表達不滿，特別是在新歌MV發行時表示：「我們的意見根本沒有被採納，只是叫我們等，結果看到的MV完全沒有任何修改。」這一言論也在Joy正在接觸其他公司消息曝光後，引起討論。

▲Joy被爆正在物色其他公司。（圖／翻攝自Instagram／_imyour_joy）



南韓網友們在相關新聞下留言「她演技不好，還是專心當歌手吧」、「早就看出她有很多不滿了，現在SM娛樂就是偶爾才做一次團體活動」、「最近團體都只有短暫活動，其他時間全是個人活動，（另尋東家）也挺好的」、「現在也有很多成員不是同公司，但可維持團體活動的例子」、「現在可以不退團去別家公司」。