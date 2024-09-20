張軒睿回憶遭温貞菱奪初吻！　「排球賽結情緣」同事關係生變　

記者蕭采薇／台北報導

温貞菱和張軒睿戲外是好友，兩人近期一同演出新戲《妳是我的姐妹》，原以為彼此是因為搶奪「雞腿飯」結緣，後來才發現兩人其實早在高中時期的排球比賽就相遇。張軒睿甚至還意外被女方奪走初吻，往事湧上心頭，兩人的關係也慢慢起了變化。

▲温貞菱、張軒睿在《妳是我的姐妹》戲裡意外接吻。（圖／八大提供）

戲裡身為耀眼的排球主將，張軒睿本身在學生時期是專攻籃球，他透露原本還夢想打職籃，「高一去報考了有球隊的學校，訓練了半年，覺得自己不是這塊料就放棄了。」而温貞菱則是原本就喜歡打排球，在《妳是我的姐妹》開拍前就接觸排球，大概打了快一年，戲殺青後也和大霈一起相揪在排球場上揮汗同樂，對排球的熱愛一直持續到現在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲温貞菱（左）戲裡和同事張軒睿（右）原來早在高中就相遇。（圖／八大提供）



《妳是我的姐妹》劇情觸及親情互動相處，廣受女性劇迷共鳴。本週將揭曉尤家隱藏多年的祕密，衝擊一家人習以為常的平凡生活，其中一場温貞菱、李霈瑜（大霈）兩姐妹在菜園的真情對談，尤其讓人揪心！大霈透露當時拍攝小插曲，「當時穿冬裝頂著大太陽拍戲，記得那天妝一直土石流，很驚悚！」除了要專注演出，也擔心容易曬黑的自己會不連戲，「還好劇組溫柔又體貼的萬全準備，被保護得好好的！」

▲温貞菱在《妳是我的姐妹》淚揭家中秘密。（圖／八大提供）

大霈和《妳是我的姐妹》劇中所飾演的五顆星完美姐姐一樣在職場發光，日前公佈的第59屆金鐘獎入圍名單，大霈再度獲得生活風格節目主持人、兒童少年節目主持人等雙料入圍肯定，除了演戲、主持，也跨足歌壇，三棲身份展現多方面才華。然而當被問到接下來最想挑戰什麼工作？大霈笑說想試試當劇組的生活製片，「因為我可以買飯給大家吃！」

▲大霈和劇中角色一樣，都在職場發光。（圖／八大提供）