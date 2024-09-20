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《海豚愛上貓》董敏莉近況曝光！　淡出8年定居英國

記者張筱涵／綜合報導

香港女星董敏莉以歌手踏入演藝圈，後續專注在演戲事業上，曾來台發展拍過《海豚愛上貓》飾演李念英，她在2016年與律師莊耀金結婚後，便逐漸淡出演藝圈，後續主要透過Instagram分享親子生活。

▲▼董敏莉。（圖／翻攝自Instagram／monietung）

▲董敏莉。（圖／翻攝自Instagram／monietung）

董敏莉婚後減少演藝活動，僅拍過《極品閨蜜2019》和《假設性無罪》，但她積極更新Instagram，主要都是記錄女兒的生活點滴。6歲女兒活潑外向，還會對著鏡頭拍攝不同主題的影片，十分可愛。

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事實上，董敏莉從小就對演藝圈很有興趣，6歲時曾報名參加《430太空梭》，畢業於香港大學文學院，主修歐洲研究及法國文學，於2004年推出專輯《Monie Monie》正式開啟演藝圈活動，後來以拍攝電影及電視劇為主，2016年和當時交往2年的律師莊耀金結婚，2019年後受到疫情影響，工作全面停頓的關係，索性決定享受1年的假期，當時帶著2歲女兒來到台灣生活，現在一家人則是在英國生活。

董敏莉叫台灣觀眾最為熟悉的作品《海豚愛上貓》，則是2005年播出的台灣偶像劇，由彭于晏、董敏莉、張韶涵、張智堯、柯宇綸主演。該劇講述一個被絕望充滿的男孩，在成為海豚訓練師的過程中，重新找到愛與希望的故事。

▲▼董敏莉。（圖／翻攝自百度）

▲▼董敏莉曾演《海豚愛上貓》。（圖／翻攝自百度）

▲▼董敏莉。（圖／翻攝自百度）

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