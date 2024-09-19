瑀熙懷孕胖到65kg「大腿縫消失」！　渾圓肚正面照曝光

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙今年3月底宣布和圈外男友結婚，6月驚喜公開懷孕喜訊，倒數生產的她，仍會透過社群與粉絲分享近況，今（19）日更在IG上傳一段影片透露目前的體態，不僅體重胖了20多公斤高達65，看不到大腿縫，而且腳還嚴重水腫，同時也表示，下週就要去醫院催生，直呼：「產後要減肥，現在太胖了。」

▲瑀熙今年6月宣布懷孕。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci ）

影片中，瑀熙公開懷孕期間的體重和身體變化，以及即將到來的生產計畫。她透露，自己的身高為155公分，目前體重達到了65公斤，這對她來說是一個顯著的變化，因為她曾在過往的照片及影片中大方展現自己的體態。她坦承，懷孕期間的體重增加，使得她的大腿出現了嚴重的水腫，甚至大腿之間的縫隙已經消失。

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▲▼瑀熙曬出懷孕體態。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙找來她的助理與她在鏡頭前同框，她表示對方與她身高相仿，卻只有43公斤。透過站在一起比較彼此的身材後，瑀熙感嘆懷孕對她體態的巨大影響，同時也不諱言自己對目前的體重感到壓力，計劃在產後進行減肥，希望能恢復到懷孕前的體態。最後，瑀熙透露，由於目前的身體狀況，她計劃在下周前往醫院進行催生。

▲瑀熙透露自己懷孕胖了快20公斤（圖／翻攝自Threads／uccu0323）

事實上，瑀熙不久前才PO出近照坦言胖了幾十公斤，導致現在都不敢自拍，她表示原本懷孕6個月時只增加3公斤時，還誤以為是適合懷孕的「天選之人」，同時也在文中列出自己在孕期所做的努力。然而，即使如此，瑀熙仍無法避免妊娠紋的出現，甚至經歷體重增加快20公斤以及腳部腫得像大象等情況。不過，她樂觀地自我喊話：「好險我看開了，只能告訴自己沒努力會更慘。」