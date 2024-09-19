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安心亞慶生「看到男神田柾國」！腿軟驚收2大禮：是不是要有點矜持

記者潘慧中／綜合報導

安心亞出道10逾年以來，發展橫跨音樂、戲劇、綜藝等領域，亮眼表現有目共睹。18日迎來39歲生日的她，收到來自各界好友的祝福，其中兩樣禮物更讓她又驚又喜地直接跪在大廳！

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞收到印有田柾國照片的衣服和傘。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

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▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

從Instagram限時動態中，可以看到安心亞攤開一件衣服，仔細看才發現上頭印有偶像田柾國的照片，表情瞬間突變，眼睛和嘴巴都睜得超大，興奮跳躍到手機從口袋掉出來，「是不是要有點矜持？」

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲安心亞興奮到模糊。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

安心亞拿著田柾國的衣服狂跳舞，還興奮到腿軟跪在大廳，最後甚至直接穿上身，露出幸福燦爛的笑容，「開心到柾國模糊，謝謝你們給我的愛。」

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞樂不可支。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

不只這樣，工作夥伴還送了一支印有田柾國照片的傘，安心亞一開傘就能看到男神，幸福指數再上一層樓！她事後則感性發文，寫下對未來的期許，「期許自己用最純粹的狀態迎接所有未知，生日快樂，我會一直快樂的。謝謝身邊的愛人們。」

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞開心迎來39歲生日。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

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