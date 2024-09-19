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獨家／資深名模包翠英腫瘤過大無法摘除　忍痛錄完白冰冰節目才去開刀

記者葉文正／台北報導

60歲資深名模包翠英過去主持《新姿剪影》等節目在演藝圈引領風騷，但近幾年淡出演藝圈，最近出現後，爆瘦到令人生疑，忍了6年，她終於透露：「2018年我到嘉義工作時突然肚子劇痛，但要表演仍忍痛上台，醫檢查後說我是大腸癌3期，還因腫瘤過大，無法開刀。」

▲包翠英是資深模特兒。（圖／包翠英提供）

▲包翠英是資深模特兒。（圖／包翠英提供）

包翠英說，之前暴瘦，對外都說是拉肚子，腸胃不好，其實是2018年，在嘉義要演出前，突然肚子劇痛，「「是真的痛到要昏倒那種，還直冒冷汗，我從沒有這麼痛過，本來醫生要幫我驗血，但我表演完就回台北，並沒有做檢查。」

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▲包翠英是資深模特兒。（圖／包翠英提供）

▲包翠英(右)忍痛錄完白冰冰節目才去開刀。（圖／翻攝中視畫面）

回台北後，她六月份去上冰冰姊節目，之後才去檢查，結果包翠英表示：「醫生宣判我是大腸癌第三期，嚇死我了，我怎麼會生這種病，平常也不愛吃肉，醫生說馬上要動手術，但我是忍痛錄完影，26日才報到住院，但醫生割開後又把我肚子縫起來，說從沒有看過那麼大的腫瘤，像手腕這麼粗，怕摘下腫瘤癌細胞擴散，直接先化療。白白挨了一刀。

▲包翠英是資深模特兒。（圖／包翠英提供）

▲包翠英當年的冶豔裝扮。（圖／包翠英提供）

腹部縫起來後，包翠英化療整整三個月，一共做了14次化療 49次放療，這次看腫瘤有縮小，所以再次安排2019年2月第二次開刀，這次摘除腫瘤成功，持續吃抗腫瘤藥治療，吃了兩年，同年4月中旬還開了翠御坊私房菜餐廳，一直在自己店裡忙碌，但自己平常在店裡吃的方面也很小心，畢竟經歷了這場疾患。」希望幫自己找回生機。

▲包翠英是資深模特兒。（圖／包翠英提供）

▲她的腫瘤過大，醫生一度不敢開刀。（圖／包翠英提供）

幸喜今年5月回診，驗血報告顯示一切正常，包翠英終於鬆口氣表示：「醫生說我抗癌成功，但還是要持續追蹤，現在是半年驗一次血，一年做一次大腸鏡檢查就好。」

包翠英感嘆：「我是開刀過五年了，才可以講說抗癌成功，這期間看到好多演藝圈兄弟姊妹過世，我真的很怕我自己也過世，現在心態是順其自然，倘若命中註定要死，那也沒辦法，想想真是好可怕，不過演藝圈我看到陳凱倫、江蕙等人都出來談罹癌後的生死過程，我也受到鼓勵，我覺得我也可以說了，想想能活著真好。」

包翠英一生努力於模特兒工作，近期也忙於模特兒培訓，最近舉辦了一個素人模特兒選拔活動，將在9/21星期六，下午15:00開始舉行。

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