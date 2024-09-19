百萬YTR聖結石「一張圖說明經濟狀況」！一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber聖結石2016年10月創立個人頻道，當時僅花不到1年就突破百萬訂閱，但後來一度消失5年，直到近年才回歸社群平台，19日更在Threads直接公開「用一張圖來說明自己的經濟狀況」。

▲聖結石用一張圖說明經濟狀況。（圖／翻攝自Threads／qoop1113）



從Instagram限時動態中，可以看到信用卡公司透過手機簡訊通知聖結石，本期卡費因餘額不足扣繳失敗，提醒他補足6316元到扣繳帳戶，而且最好在20日進行第二次扣款前，補足這筆金額。

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▲聖結石是百萬YTR。（圖／翻攝自Instagram／qoop1113）



換句話說，聖結石的這個戶頭剩不到6316元，不用打字、直接用最簡單明瞭的方式說明自己的經濟狀況，他看了都忍不住感嘆：「好慘的戶頭餘額…。」

▲聖結石一度消失5年。（圖／翻攝自Instagram／qoop1113）



事實上，聖結石曾坦言剛退伍時戶頭僅剩67元，連1張百鈔都領不出來。他當時只能都靠信用卡過生活，這個月先刷，下個月再還。後來為了創立頻道，他跟銀行貸款70萬，歷經每天睡不到5小時、200多天的努力後，以最快速度成為百萬YouTuber。