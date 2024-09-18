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陳亞蘭的名字從他而來！「法國第一美男」亞蘭德倫　顏值神作重現

記者蕭采薇／台北報導

2024金馬影展公布經典電影修復片單，致敬今年逝世的「法國第一美男子」亞蘭德倫和美國傳奇女星吉娜羅蘭。包括亞蘭德倫以顏值顛覆道德的《陽光普照》，吉娜羅蘭留名影史的《女煞葛洛莉》等。亞蘭德倫曾是一代男神，連「金鐘視帝」陳亞蘭的藝名，都是從他的名字而來。

▲《女煞葛洛莉》。（圖／金馬影展提供）

▲吉娜羅蘭留名影史的《女煞葛洛莉》。（圖／金馬影展提供）

亞蘭德倫有「法國第一美男子」稱號，歌仔戲大師楊麗花就是他的粉絲，當時要為本名還叫陳文翠的徒弟取藝名時，就為她取了「陳亞蘭」，果然讓徒弟和本尊一樣，帥氣迷倒眾生。

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▲《陽光普照》。（圖／金馬影展提供）

▲亞蘭德倫以顏值顛覆道德的《陽光普照》。（圖／金馬影展提供）

每年吸引許多影迷朝聖的金馬影展「經典重現」單元，今年除了獻映《陽光普照》和《女煞葛洛莉》外，也致敬編劇詹姆斯艾佛利和印度裔的監製及伴侶伊斯麥默詮，包括兩人合作的《莎劇演員》、《熱與塵》、《波士頓人》、《窗外有藍天》、《墨利斯的情人》、《此情可問天》、《長日將盡》等7部作品，絕對讓影迷看得大呼過癮。

▲《墨利斯的情人》。（圖／金馬影展提供）

▲《墨利斯的情人》致敬編劇詹姆斯艾佛利，與其監製及伴侶伊斯麥默詮。（圖／金馬影展提供）

同樣推出的，還有大銀幕重映匈牙利電影大師貝拉塔爾的神作《撒旦的探戈》，以及《魔戒》名導彼得傑克森挖掘奧斯卡影后凱特溫斯蕾首度擔綱的《夢幻天堂》。

▲《母親三十歲》。（圖／金馬影展提供）

▲《母親三十歲》在半世紀前便大膽直視蕩母癡兒的背德情慾。（圖／金馬影展提供）

此外國家電影及視聽文化中心修復的宋存壽作品《母親三十歲》，在半世紀前便大膽直視蕩母癡兒的背德情慾，則是台灣影史的難得瑰寶。2024金馬影展將於11月7日至24日展開，10月25日周五晚間舉辦選片指南，10月27日下午一點於官網開始售票。

 

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