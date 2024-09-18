卡古發聲哀悼石班瑜！　53字黑底文吐不捨：願安息

記者王靖淳／綜合報導

台灣著名配音演員石班瑜（原名石仁茂）是周星馳御用的配音員，前後替對方配音了30部電影，不過卻在今（18）日傳出病逝的消息，享壽66歲，消息曝光後，立即受到外界討論。為此，藝人卡古（章瑞麟）透過IG限動發聲，短短53字黑底文以表示哀悼，「願安息，一路好走。」

▲卡古（圖右）發聲哀悼石班瑜。（圖／記者黃克翔攝）

卡古在文中寫下自己對已故石班瑜老師的深深追思，他回憶起與對方共事的寶貴時光，包括一同拍攝影片、主持國片粉絲見面會的溫馨片段，以及在配音工作上的交流與學習。卡古表達對石班瑜敬業精神的讚賞，也提到對方在業界的指導與啟發，特別是在配音上對他的啟蒙與影響，這些都讓卡古感到萬分榮幸。

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卡古透露，在多次的合作與互動中，石班瑜老師不吝嗇地分享專業知識與生活智慧，使得每次的合作都充滿學習與成長。他在貼文中寫道：「願安息，一路好走。」表達他對石班瑜老師逝世的哀悼，也反映出他對這位資深前輩深切的敬意與思念。

▲卡古祝福石班瑜一路好走。（圖／翻攝自Instagram／mr.cagu）

石班瑜在1986年以《一代女皇》配音出道，首次為周星馳配音是於1991年在台上映的《賭俠》，後來被台灣代理公司發掘，此後成了周星馳的御用配音員。事實上，石班瑜今年6月才替中華職棒開球，不料家人今（18）日突然發出訃聞，證實其病逝北京的噩耗，消息一出，令影視圈許多人都感到相當鼻酸及不捨。