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Ozone首挑戰「水中跳舞」　全身濕透成果曝光

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone成軍兩週年，推出新專輯《New Moon》，其中新歌〈一起看月彎彎〉的MV舞蹈難度高，Ozone在MV中還必須在水中跳舞，難度再提升，祖安說：「在水中跳舞更有舞蹈的張力，只要一滑腿、一掃腿，水花濺起來，真的非常壯觀。」因為舞蹈的安排，成員們要直接撲坐水中，子翔更是必須整個人躺進水裡，直接從頭溼到尾。

▲▼Ozone〈一起看月彎彎〉MV。（圖／索尼提供）

▲▼Ozone在〈一起看月彎彎〉MV首次挑戰水中跳舞。（圖／索尼提供）

▲▼Ozone〈一起看月彎彎〉MV。（圖／索尼提供）

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子翔笑說：「事前知道會有水，但沒想到整個人會在水裡，因為拍〈O.A.O〉MV的時候，我一直滑倒，所以知道有水的時候覺得會很可怕。」不過拍攝時，一切都在安全的情況下拍攝，讓他安下心來，即使一次一次躺進水中，都十分認真，沒喊過辛苦。

MV中的巨型月亮由國寶級噴墨大師李錫堅親自噴製，將傳統工藝與現代科技完美結合，賦予這顆月亮獨特的藝術生命。Ozone在MV中首次挑戰在水中跳舞，拍攝過程極具難度，但結合月光、水波搭配煙霧的效果，讓Ozone彷彿置身仙境中跳舞，讓他們看到結果驚呼連連，笑說：「當天拍到全身溼透，都是值得的。」此外，Ozone也將舉辦新專輯簽唱會，10月19日在高雄和台中、10月27日在台北舉行。

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