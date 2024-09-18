安妮驕傲自己是台灣人「每天看護照」！　爆放棄日本發展機會遭質疑

記者孟育民／桃園報導

安妮來台13年，今年終於拿到台灣護照，她今（21日）出席「2024慈湖十尚音樂」記者會，在現場不忘開心喊「我是台灣人」，受訪時更多次表達自己對台灣的喜愛，「我每天都在看我的護照，我現在去國外也在用台灣護照，我覺得很驕傲！」她還笑說，有次出國有小孩看到她感到困惑，她下秒便驕傲的拿起護照，更喊話：「以後不要叫我俄羅斯藝人，我是台灣藝人。」

▲安妮出席「2024慈湖十尚音樂」記者會。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

安妮之前在日本讀書，坦言還主持過NHK的節目，不過她放棄在日本發展的機會，毅然決然來到台灣闖蕩，「我剛好覺得可以看看其他地方，沒想到來台灣就愛上了。」她也坦言期初受到不少人懷疑：「我大部分同學都在日本工作、發展，只有我一個人在台灣，他們都說『為什麼要放棄日本』，我說第一個是台灣人，台灣人很有禮貌、開放，比較能接受我大方的個性。」

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▲安妮開心自己是台灣人。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

另外，她去年才透露有兩位追求者，不過今天證實都已經結束了，「已經很久以前了，我完全忘記了，就沒有進展，沒有就下一個。」她說一直都有追者，直言自己是外貌協會，條件則是希望是男生版的「安妮」，但她坦言愛情不是自己的首選，「不是每個人都要結婚，每一個人的目標都不一樣。我還是在乎感情，但我覺得有更重要的事情，像是我的家人、工作，有男朋友我一定會跟你們說。」