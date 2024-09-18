張惠妹全球巡演…年下男友Sam愛相隨！「準女婿」出席阿妹媽壽宴

▲阿妹叱吒華語歌壇多年，舉辦的演唱會場次超過400場，堪稱華語歌壇演唱會之后。（圖／翻攝自蝦皮YouTube）

圖文／鏡週刊

阿妹與Sam交往13年以來，兩人從愛得低調，到如今毫不避諱，大方放閃，Sam身為「后的男人」，近年幾乎都陪著阿妹到處巡迴，並常在社群網站公開阿妹私下「小女人」的一面，當女友在後台妝髮時，看著工作人員遞上的棒棒糖以及礦泉水，阿妹眉頭微皺還扁嘴，讓在旁的Sam忍不住笑虧：「這隻貓會挑食」「原來你什麼都不想要」。

其實不只阿妹為Sam付出，Sam對阿妹更是濃情蜜意，例如他會帶著阿妹到處品嘗美食，家族聚會時，他更成為烤肉專家，還曾嘴甜稱：「我就喜歡她胖胖的。」廚藝好的他也會在家煮美食給她吃，而Sam的左手臂內側，更刺下有阿妹名字的十字架刺青。

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▲Sam分享自己和張惠妹的牙刷合照，兩人的感情不言可喻。（圖／翻攝自姚善鏞SAM IG）

阿妹上一輪「烏托邦2.0」演唱會巡迴至歐洲，Sam也愛相隨，跟著到倫敦、米蘭、巴黎及比利時等地，Sam造訪米蘭大教堂時，還吐出：「有一種想跪下的fu。」當時，被外界認為他有求婚打算，不僅如此，他也一路嘴甜誇阿妹「好會唱」，再之前，阿妹在台東為媽媽辦80歲壽宴，他也以「準女婿」的身分出席。

▲之前A Light舉辦12週年慶之夜，阿妹還以「老闆娘」姿態低調現身，力挺男友Sam。（圖／翻攝自姚善鏞SAM IG）

對於阿妹被傳出有意重新裝潢豪宅並下嫁Sam，她的經紀人陳鎮川則表示「空穴來風，毫無根據，無聊透頂」，接著又表示「謝謝告知，我也會轉告本人」。

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