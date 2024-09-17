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《黑悟空》爆紅「南韓遊戲界拉警報」！專家解析認了：感到慘淡

記者劉宛欣／綜合報導

《黑神話：悟空》（簡稱：《黑悟空》）上市後在全世界掀起熱潮，不只台灣出現「為什麼沒辦法做出3A大作」相關討論，就連一向被視為遊戲強國的南韓，也出現了擔憂聲浪，網紅DenQ近日便製作了影片分享當地的輿論風向以及專家看法，指出南韓市場因此陷入了低迷的氣氛。

▲DenQ分享《黑悟空》在南韓市場的反應。（圖／翻攝自DenQ YT）

▲DenQ分享《黑悟空》在南韓市場的反應。（圖／翻攝自DenQ YT）

韓媒報導指出，《黑神話：悟空》在全球獲得成功，且因同步推出PS5版本，帶動中國PS等遊戲主機銷量，大幅增加800%，對美、日遊戲公司而言，開啟了前所未有的龐大市場，也代表中國遊戲公司成功克服了全球遊戲玩家的「反中情緒」，取得市場成功，未來如果能持續推出類似品質的遊戲，中國有望成為與日本、美國並肩的遊戲強國。

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▲DenQ分享《黑悟空》在南韓市場的反應。（圖／翻攝自DenQ YT）

▲南韓遊戲學會會長受訪。（圖／翻攝自SBS 뉴스 YT）

對此，DenQ也引述了韓國遊戲學會會長的看法，直言「韓國遊戲界的氣氛十分低迷」，會長指出《黑悟空》上市前，南韓遊戲界一直認為還處於優勢，預期中國還沒做好進軍主機遊戲市場的準備，畢竟南韓也才剛進入主機遊戲市場不久，然而《黑悟空》迅速取得商業成功，目前大多數南韓遊戲公司長期專注於「機率型道具」銷售的手遊，面對新開拓的中國主機遊戲市場，面臨拿不出競爭產品的窘境。遊戲學會會長最後還直言現況「令人感到慘淡」。

▲DenQ分享《黑悟空》在南韓市場的反應。（圖／翻攝自DenQ YT）

▲韓媒點出南韓遊戲公司長期專注於「機率型道具」販售。（圖／翻攝自SBS 뉴스 YT）

DenQ也分享了南韓的輿論風向，不少玩家認同《黑神話：悟空》做得很精緻，內容也沒有讓人反感的大外宣內容，不過文化的影響力龐大，依然不容忽視，至於報導中提到的「克服反中情緒」，也有人認為單純喜歡遊戲，與喜不喜歡中國無關，其餘也有許多人批評南韓遊戲公司只顧著賺快錢，不顧遊戲品質的現況。

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