50歲舒淇終於認了新身份！中秋宣布「雙重喜訊」預計2025年曝光　

記者黃庠棻／台北報導

享譽國際影壇的舒淇演而優則導，先前傳出她一直低調準備自己的首部導演作品，並邀請知名演員及新生代演員共同參與演出，在經過一段時日的前製、拍攝工作後，終於於近日順利殺青。

▲舒淇執導的《女孩》宣布殺青。（圖／甲上娛樂提供）

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電影《女孩》為舒淇首部自編自導作品，攜手資深監製葉如芬共同合作，今（17）日在中秋佳節首度公開電影概念海報，同時宣布殺青喜訊，概念海報視覺上以女孩的手部特寫作為主要構圖，糾結纏繞著的手指有戲且神秘，充滿無限想像空間。

▲舒淇執導的《女孩》公開海報。（圖／甲上娛樂提供）

以《千禧曼波》、《非誠勿擾》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》等經典電影奠定國際級影后地位的舒淇，今年多了「導演」的新身分，將自己醞釀許久的原創故事，順利拍出生涯首部編導長片《女孩》。

▲舒淇新身份為「導演」。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

導演舒淇表示「很高興電影殺青了，非常期待之後帶著這部作品與各地的觀眾們見面。」舒淇自編自導的第一部劇情長片《女孩》由中環國際娛樂股份有限公司、華能國際娛樂股份有限公司、嘉映影業控股有限公司及阿那亞影視文化有限公司聯合出品，華文創股份有限公司製作，預計於2025年上映。

▲《女孩》預計在2025年上映。（圖／甲上娛樂提供）