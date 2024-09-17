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馬國畢巨債被曝光曾怨活不下去　得知1事轉念「反而充滿感恩」

記者黃翊婷／綜合報導

藝人馬國畢2013年因簽賭欠下5000萬債務，直到今年6月仍有600萬尚未還清。圈內好友小馬（倪子鈞）表示，馬國畢欠債的消息剛被爆出來時，馬曾打電話給爆料記者，揚言如果自己活不下去，記者也別想好過，後來得知爆料人身分，轉念一想把恨轉變成勇氣，下定決心要把所有債務還清，「他反而對於被爆料這件事充滿了感恩。」

小馬（倪子鈞）透露馬國畢欠債被曝光之後的心態轉變。（圖／翻攝自Facebook／小馬倪子鈞）

▲小馬（左）送給馬國畢（右）一幅名叫「豐盛有餘」的畫。（圖／翻攝自Facebook／小馬倪子鈞，下同。）

小馬（倪子鈞）在臉書發文中提到，馬國畢因為賭博欠下幾千萬的債務，當時馬曾打電話給爆料記者，揚言如果自己活不下去，記者也別想好過，然而，當記者說出爆料人身分後，馬意識到，就算怨恨、報復，也解決不了債務問題，因為被爆料，錯誤被迫攤在陽光下，「他終於不用每一天活在謊言當中，他反而對於被爆料這件事充滿了感恩。」

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小馬說，馬國畢選擇面對問題，把恨轉為勇氣，下定決心還清所有債務，這是很不容易的決定，在那樣的情況下，許多人可能會選擇更簡單的放棄，馬選擇了一條困難但正確的路，就是不再怪別人，坦然面對自己的錯誤，不讓自己活在謊言中，接下來的10年，馬努力工作償還債務，期間還完成多次三鐵，「他一路走來的堅持與努力，真的讓我打從心底為他感到驕傲和敬佩！」

小馬（倪子鈞）透露馬國畢欠債被曝光之後的心態轉變。（圖／翻攝自Facebook／小馬倪子鈞）

▲畫中的魚象徵機會、祝福和改變後的生命。

小馬還畫了一幅名叫「豐盛有餘」的畫送給馬國畢，他表示，兩人都是跌倒過的人，感謝所有曾向他們伸出援手的人，「和畢畢認識25年，好笑的是我們兩個都不姓馬，卻一個叫小馬，一個叫馬國畢，兩個人也都在人生中馬失前蹄。但我相信，只要有悔改的決心，每一天都會馬到成功。」

文章公開之後獲得許多網友留言鼓勵，「畢哥加油」、「有面對的勇氣，令人佩服」、「非常激勵人心，小馬、馬國畢都是勇者」；馬國畢本人也在文章底下留言，「感謝不姓馬的小馬哥，謝謝你一直給予我正能量！我們一起繼續加油。」

▼小馬與馬國畢是認識25年的好友。

小馬（倪子鈞）透露馬國畢欠債被曝光之後的心態轉變。（圖／翻攝自Facebook／小馬倪子鈞）

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最近看到馬國畢的新聞，心裡非常有感觸。一路看他這樣走來，從他的身上看到了真正的勇氣。 過去，馬國畢因為賭博欠下了幾千萬的債務，他打電話給爆料的記者，揚言如果自己活不下去，記者也別想好過，有了偏激的想法。然而當記者告訴他真正的爆料人時，居然...

小馬 倪子鈞發佈於 2024年9月13日 星期五

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