EXO伯賢室內抽菸「吞雲吐霧」畫面全被拍！　公司火速發道歉聲明

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團EXO成員伯賢近日因為在室內吸煙的影片於社群上瘋傳，引起各界爭議。對此，經紀公司INB100火速發出聲明道歉，證實影片中的人就是伯賢，並致歉「伯賢對於自己的疏忽行為而讓粉絲失望，深感抱歉」。

▲伯賢在室內抽菸的影片引發爭議。（圖／翻攝自伯賢Instagram）

X（舊稱推特）上流傳一段伯賢在某家餐廳抽菸的影片，影片中可以看到他坐在角落，與人交談時吸了煙，還有吐煙的畫面，旁邊還有工作人員在現場，影片一經曝光，迅速引發批評，面對室內吸煙的爭議，經紀公司INB100立即道歉。

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▲伯賢在澳門室內抽電子菸的畫面曝光。（圖／翻攝自X）

INB100發出道歉聲明表示：「對於網路上流傳的伯賢室內吸煙事件，我們對所有感到不適的人表達歉意。」接著解釋「當時伯賢和工作人員並不知道澳門禁止攜帶電子菸，在和工作人員吃飯、聊天時，不知不覺就使用了電子菸」，公司進一步表示：「對於自己的不當行為讓粉絲感到失望，伯賢本人感到非常抱歉」，承諾未來會更加注意，展現更成熟的樣貌，不讓類似事情再發生。

根據澳門當地的《預防及控制吸菸制度》規定，所有人是都禁止攜帶電子煙出入境澳門，違法者將被罰款4000元澳門幣（約為1.6萬台幣）。

▲伯賢公司道歉聲明。（圖／翻攝自INB100 X）

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