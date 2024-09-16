阿部瑪利亞才遭宣布退出《木曜4》！　「兩天沒吃」0食慾近照曝

記者王靖淳／綜合報導

YouTube節目《木曜4超玩》深受不少觀眾喜愛，製作人阿良日前重回節目直播，宣布「木曜一代軍」退役，消息曝光後引發討論，也讓外界擔憂節目收攤的可能。為此，成員阿部瑪利亞事後透過Threads寫下錯愕心聲，今（16）日更在臉書發文曬出近照透露，這幾天都沒吃東西，「希望這個沒食慾病快好。」貼文曝光後，再度受到關注。

▲阿部瑪利亞是《木曜4超玩》成員。（圖／翻攝自Facebook／阿部瑪利亞）

阿部瑪利亞在文中分享她的日常生活，並在星期一中午向粉絲們問候。她以親切的語氣問道：「午餐吃什麼？」並提到，最近兩天自己突然沒了食慾，甚至對吃東西失去興趣，讓她感到有些疑惑。不過，阿部瑪利亞也不忘調侃自己，表示希望這個「沒食慾的病」能夠早日痊癒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿部瑪利亞會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／阿部瑪利亞）

阿部瑪利亞提到，許多粉絲今天正忙著上班或上課，她特別提醒大家，隔天就是假期，可以好好放鬆一下，並以幽默且輕鬆的語氣說：「恭喜恭喜！」鼓勵大家今天再努力一下，為即將到來的中秋假期加油，同時也不忘祝福大家中秋節快樂。

▲阿部瑪利亞日前發文表達錯愕心聲。（圖／翻攝自Threads／_abedesu）



事實上，阿部日前才在Threads以日文發文寫下「從網路新聞得知與自己有關的事情……這什麼時代？？？」讓不少人猜測，她是在對被宣布退出《木曜4超玩》表達錯愕心情，如今發文曬出一系列近照透露沒食慾，再度掀起許多網友留言討論。

▲阿部瑪利亞PO出近照。（圖／翻攝自Facebook／阿部瑪利亞）