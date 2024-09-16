他曾是保險員！U:NUS說出社畜心聲　合作師妹超ㄍㄧㄥ

記者吳睿慈／台北報導

人氣唱跳男團U:NUS近日與師妹團KAXA合作新曲〈不怕星期一〉，為職場輕喜劇《X！又是星期一》量身打造主題曲，以節奏颯爽的龐克搖滾曲風，呈現面對星期一不畏懼的精神，並藉由歌詞描述職場日常，用音樂引起上班族的共鳴。

▲U:NUS與師妹團KAXA合作新曲〈不怕星期一〉寫出社畜心聲。（圖／滾石唱片提供）

U:NUS日前在台中舉行七夕限定場演唱會時，KAXA驚喜現身並與師兄帶來新歌首唱，全場歌迷歡呼聲不停，氣氛嗨到最高點。聊到創作靈感，吳昱廷表示：「起初是參考劇情編曲寫詞，後來大家一起把對社畜的想法放進歌曲中調整。」在錄音前，兩團為討論歌詞約出來討論，Lexa分享：「因為人多想法也多，挺有趣的。」Kaį卻對於師兄的反應感到很意外，「發現師兄們比想像中害羞跟內向，可能第一次合作還在ㄍㄧㄥ。」U:NUS則大讚她們的聲音簡直是合音天使，「一次就唱到位，非常厲害！」

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▲〈不怕星期一〉日前首唱，歌迷氣氛很嗨。（圖／滾石唱片提供）



兩團首次為戲劇創作歌曲，U:NUS相當開心，「很榮幸這首歌受到劇組青睞！希望觀眾在聽主題曲時，更能入戲並且充滿正能量。」KAXA原本擔心不好寫詞，還好6人一起腦力激盪順利完成。蔡承祐對自己的作品很有信心，「因為男女的聲調跟對事的想法還是有些許不同，所以合作過程很有趣，成品也很抓耳。」高有翔補充：「我們6個人的聲音就像天然合成器。」歡邀歌迷一起聽〈不怕星期一〉感受兩團魅力。

▲師妹虧U:NUS比想像中害羞、內向。（圖／滾石唱片提供）



談及社畜經驗，曾是保險業務員的高胥崴有感表示：「美式真是我每天的精神飲料！」待過辦公室的高有翔也感同深受說：「開心過完禮拜五就不想面對星期一。」仍在就學中的Kaį則認為「星期一」的主題同樣適用學生，「歌詞『用牙籤撐開眼睛提起筆』就是我最常出現的狀況。」吳昱廷則分享：「常聽身邊朋友聊到上班日常和同事之間各種相處，所以把這些故事變成歌。」最後，U:NUS和KAXA神秘預告，為了打歌拍攝不少有趣影片，敬請歌迷密切鎖定官方自媒體。