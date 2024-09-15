香港宣傳《破浪男女》！　吳慷仁當場被約砲「打羽毛球」反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

台灣電影《破浪男女》即將於9月26日在香港上映，14日舉行的首映4位主演吳慷仁、柯煒林、劉主平和梁湘華都親自到場，與觀眾進行互動。首映上，四位演員分別戴上皮革手銬和雙手綁繩現身，並拿起羽毛球拍合照，現場氣氛輕鬆愉快。

▲《破浪男女》即將在香港上映。（圖／台北双喜電影提供）

首映會期間，柯煒林還教吳慷仁用廣東話說「我今晚想約你打羽毛球」，讓吳慷仁立刻幽默回應「不好不好！」場面瞬間充滿笑聲，將台港文化差異展現得淋漓盡致。

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《破浪男女》因大膽的尺度和對約砲文化的深刻探討，在香港引發了不少話題。打羽毛球在香港是約砲暗號這個梗，是柯煒林教給其他演員們的。活動中，香港媒體看到四位主演打羽毛球打得開心，便好奇地問「那台灣的約砲暗號是什麼？」劉主平笑著回答「應該是『來我家看貓』或者『來我家看影集』之類的吧？」詼諧的回答讓全場哄堂大笑，也讓人見識到台港兩地在社交文化上的不同。

▲《破浪男女》即將在香港上映。（圖／台北双喜提供）

由於工作安排，導演楊雅喆無法親自到場，但特別錄製影片向香港觀眾問好，並透露電影片名《破浪男女》其實來自台灣流行的喝酒文化，意指週末要喝到「破破爛爛」。電影中的四個角色的故事，也是從這種「破破爛爛」的氛圍中展開。他提到「這部電影只有台灣能拍」，正因為台灣對於性與愛的探討更加開放，才有可能呈現出如此深刻且大膽的作品。

▲《破浪男女》即將在香港上映。（圖／台北双喜電影提供）

香港媒體對《破浪男女》在拍攝中使用的「親密指導」表現出極大的好奇，因為這在香港電影製作中較少見。吳慷仁在訪問中表示，親密指導對演員的幫助非常大，讓他們在拍攝親密戲時能夠更專業地投入角色。

▲吳慷仁飛到香港宣傳《破浪男女》。（圖／台北双喜電影提供）

他解釋道，親密戲份的溝通並不是直接與對手演員對話，而是透過親密指導老師進行交流。這樣的安排不僅保護了演員的情緒和界限，也使他們能更進一步專注於表演，將角色的情感更真實地呈現出來。吳慷仁強調，這種方式為導演和演員分擔了很多壓力，讓整個拍攝過程更加順利。

▲《破浪男女》即將在香港上映。（圖／台北双喜提供）

媒體開玩笑地說「我們這次可不問你露點的問題了喔！」面對這個變化球，吳慷仁淡定接招，笑著回答「是啊，其實《破浪男女》的尺度比起我十幾年前的另一部作品還算溫和。」他表示，電影中角色的孤獨和痛苦，最終綻放出一朵希望之花，這比尺度問題更有趣、更值得探討。

柯煒林則提到自己飾演的角色是一名性工作者，電影中有SM和捆綁的場面，過程十分大膽。他分享在為角色做準備時，曾向老師學習捆綁技巧。當他被老師捆綁時，感到非常不舒服，甚至笑著說「快點解開，不然我會打你！」

▲《破浪男女》即將在香港上映。（圖／台北双喜提供）

然而，這段經歷也讓柯煒林更能體會角色的情感。他說「拍戲時我必須讓畫面看起來是痛並快樂著的，不能表現出真的很痛苦。」這種對角色心理的拿捏，讓他對演員這個職業有了更深的理解。

梁湘華則透露導演要求她透過聲音去表達角色，因此她經常錄製自己的聲音，並反覆聆聽以找出合適的情感流動。她提到，為了準備這個角色，她甚至曾觀看導演給的A片參考，模仿其中女主角自己綁起來、摩擦下體的畫面，儘管自己在家練習時並不覺得舒服，但必須在鏡頭前展現「痛並快樂」的狀態，笑說「這就是演員的挑戰，要讓觀眾感受到角色的情緒。」

▲《破浪男女》即將在香港上映。（圖／台北双喜提供）

劉主平也分享了自己突破心防的經歷。她曾試鏡片中「南瓜女孩」的角色，這個角色需要在咖啡廳裡講述「色色」的故事。為了詮釋角色，她特地找了一家咖啡廳，坐在裡頭朗讀那些包含性器官和動作描述的台詞。雖然過程非常羞恥，但她在演出中體會到一種「做壞事的快感」，並藉此突破了自己過去對表演的限制。

▲《破浪男女》即將在香港上映。（圖／台北双喜提供）

這次在香港的宣傳活動中，四位演員展現了台灣電影文化的獨特魅力，令香港觀眾耳目一新，甚至有媒體追問「你們覺得為什麼台灣能拍出這樣的電影？」楊雅喆的回答是「這部電影只有台灣能拍。」透過這次的首映活動，香港觀眾對台灣文化的多元性和開放態度產生了濃厚的好奇心。這部《破浪男女》正是以大膽、真實的情感探討，讓兩地觀眾一同感受到愛與人性之間的複雜。

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