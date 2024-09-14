記者吳睿慈／綜合報導

電影《我的一夜騎士》由日本當紅男子團體THE RAMPAGE的主唱川村壱馬、RIKU與吉野北人，3人化身溫柔帥氣的「約會治療師」，與女顧客組成一夜限定的戀人關係，輪番大秀暖男魅力。其中與安達祐實搭擋的吉野北人，兩人雖相差15歲，卻還是讓安達祐實很心動，感受到許久未有的浪漫悸動。

▲《我的一夜騎士》由日本當紅男子團體THE RAMPAGE主演。（圖／中影提供）



川村壱馬在《我的一夜騎士》中與模特兒穗志萌香假扮一夜限定的情侶，互相熟悉彼此的喜好興趣，以說服岳母接受兩人成婚。首次演出電影的RIKU則與女星夏子搭檔，在橫濱知名景點中華街大啖美食，兩人更甜蜜分食互餵，餐桌上狂放閃光。

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▲▼吉野北人男友力爆棚，安達祐實超心動露出姨母笑。（圖／中影提供）



吉野北人在片中最敢玩，大膽打破禁忌，勾搭人妻安達祐實，兩人夜遊橫濱港口，體驗背德感十足的約會，女方笑說自己實際年齡比吉野北人整整大了15歲，卻在拍攝過程受吉野北人的可愛笑容所觸動，害她在拍攝期間內心不斷姨母笑，體會到許久未有的浪漫悸動。

▲《我的一夜騎士》3位男星在片裡當「一日情人」。（圖／中影提供）



三位男星在《我的一夜騎士》中以騎士般英姿，治癒女性藏在內心的傷痛，但他們表示戲外自己反倒是被粉絲所拯救，每當陷入低潮時，多虧有粉絲的打氣及應援，才讓他們鼓起勇氣滿血回歸。

《我的一夜騎士》，將於9月20日在台上映，並將於9月22日舉辦「影人連線特別場」，讓粉絲有機會能與主演之一川村壱馬連線互動。