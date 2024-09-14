D.O.發現李泳知喝醉「俐落下班」：我先走了　暖心金句被讚爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星D.O.（都敬秀）近日登上節目《雖然沒準備什麼菜》，他與主持人李泳知日前推出歌曲〈Small girl〉引起迴響，難得於節目上合唱，李泳知卻害羞到逃跑，除了爆笑環節，也有真摯的一面，年僅22歲李泳知已經在擔心觀眾對她膩了，作為前輩的D.O.則是暖心金句連發，令人心動不已，節目播出後，掀起大眾關注。

▲李泳知向D.O.訴說心事。（圖／翻攝自《雖然沒準備什麼菜》YouTube）



李泳知小小年紀出道，高中便參戰饒舌節目奪冠，看似出道很久，演藝生涯一帆風順，但其實她實際年齡只有22歲，經常煩惱大眾的喜好變得很快，「原來長久以來活動著並受到粉絲喜愛這件事，比想像還困難，因為人們的心意變化很快速」，看著能夠活動許久的D.O.讓她感到很羨慕。

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D.O.卻安慰她，「反過來，我反而羨慕妳」，他認為李泳知很有話題性、經常被討論，他解釋：「我認為這就是每個人所擁有的獨特才能，我不會想得那麼深，如果我說的事情，那個人無法有共鳴，那就這樣吧，我就隱退。」他確實想帶給大眾正面的能量，但若不行，頂多就是隱退。

▲▼D.O.告訴李泳知「不要那麼敏感，妳會很累」。（圖／翻攝自《雖然沒準備什麼菜》YouTube）



兩位藝人探討起「維持正能量」，D.O.承認：「很難！」他無法預判戲劇、音樂會帶給觀眾怎樣的影響。李泳知卻對此感到不安，她不斷追求帶給大眾新的面向，直言：「我甚至對於現在自己的樣子感到膩了，我對於感受到『變化』是很敏感的人。」D.O.卻勸她「不要這麼敏感，妳會很累」，兩人這段對話引起觀眾討論，稱讚D.O.心思細膩，想法很成熟。

▲▼D.O.發現李泳知喝醉，俐落下班。（圖／翻攝自《雖然沒準備什麼菜》YouTube）



不僅如此，節目錄到尾聲《雖然沒準備什麼菜》，D.O.發現李泳知已經醉了，俐落地做結尾：「那我先走了。」迅速下班，被讚超貼心。

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