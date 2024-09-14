HYBE調監視器反駁NewJeans Hanni！　「ILLIT經紀人無不當發言」

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans和HYBE間的矛盾浮上檯面，究竟到了25日會再有怎樣的發展，引起眾人關注。針對成員Hanni提到被ILLIT經紀人說「無視她」一事，HYBE特別翻出監視器確認，並說「沒有任何不當言行」。

▲ILLIT和NewJeans都是HYBE旗下女團。（圖／翻攝自Instagram／illit_official、newjeans_official）



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Hanni在YouTube直播中透露，有次坐在走廊上時，遇到同公司藝人便打了招呼，但對方後來又經過時態度卻變得不一樣，且還聽到對方經紀人說「無視她」，尋求上層解決時，卻沒有被處理，令她感到相當傻眼，其他成員聽了以後也覺得很誇張。

在直播後，韓媒爆料該藝人就是ILLIT的成員，經紀人也就是她們的經紀人。對此，HYBE表示，根據監視器影像紀錄顯示，Hanni與ILLIT成員有打招呼互動，並未發現經紀人做出任何不當言行，因此否認該爭議的存在。

綜合韓媒報導，業界人士認為NewJeans和HYBE要和好已經是不可能的事，這樣就有很大的可能要進行解約或訴訟，但NewJeans勝訴的機率低，因為HYBE並沒有明確的違約事由。

不過，若NewJeans借助外部投資者的資金，即有可能支付違約金並解除合約。業內人士估計，若要解除合約，NewJeans 須支付約韓幣5000億元（約台幣125億元）的違約金。