温貞菱「試婚紗」唯美造型曝光　曝進度：想去南法小島辦婚禮

記者蕭采薇／台北報導

温貞菱在戲劇《妳是我的姐妹》穿上婚紗禮服，簡約造型設計，展現優美身段和典雅氣質，戲外，温貞菱透露心中的理想婚禮：「曾經想過要去南法的小島辦婚禮，找親朋好友一起來慶祝，現在覺得順其自然，未來（劇中角色名）已滿足了穿婚紗的期待了！」

▲温貞菱在《妳是我的姐妹》穿上婚紗。（圖／八大提供）

戲裡面對男友的求婚，有些迷惘不安的李霈瑜（大霈）表示，自己完全沒有結婚時刻表，爸媽也很開明，完全不催婚，大霈有感於現在的年代，大家對於承諾的定義比較容易鬆動，身邊也頗多失敗的婚姻案例，透露：「無論是什麼形式，大家過好自己最重要，人生苦短啊！一定要開心！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李霈瑜在《妳是我的姐妹》飾演職場菁英。（圖／八大提供）

《妳是我的姐妹》新播出的劇情中，尤媽（林美秀飾）居然把房子抵押貸款，再連同家中存款一起拿去投資，不僅血本無歸，還讓尤家陷入債務纏身的財務危機。大霈沒有投資失利或者借錢要不回來的錢財損失經驗，她記得常聽長輩說：「只要錢借別人，就別想著要拿回來！」

▲温貞菱《妳是我的姐妹》穿上婚紗，驚訝遇到張軒睿。（圖／八大提供）

但大霈也換位思考認為：「若是真的需要一時的急救金，有人幫忙是很幸福的，如果自己有能力可以拉別人一把，我也會願意！」她分享自己的金錢觀是保守型，會選擇儲蓄和穩健型的理財方式，大霈打趣自曝：「最近才開始研究基金股票，也是為我們這個沒有退休金的行業，做未雨綢繆的準備！」

▲李霈瑜在《妳是我的姐妹》被男友求婚。（圖／八大提供）

在理財方面，温貞菱屬於保守派：「不太敢隨意亂投資，一直以來比較以儲蓄為主！」戲裡遭惡煞追債恐嚇，靠尤未來（温貞菱飾）急中生智、伸出援手才得救的張軒睿也表示：「目前沒有投資，但有想要去學，可能之後有空就會去研究。」《妳是我的姐妹》，週六晚間八點於八大戲劇台全台首播、每週六晚間九點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。

▲張軒睿看到温貞菱的婚紗造型。（圖／八大提供）