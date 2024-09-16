小孟老師／9月16日星座運勢　明天放假！射手3運爆發

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：獲得貴人相力

感情：戀情可望明朗

財運：止血彌補虧損

幸運色：绿色

貴人：雙子

小人：巨蟹

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：突破傳統模式

感情：自然親近和諧

財運：休息充電加油

幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：金牛

天秤座

工作：推動持續供應

感情：溫馨關懷入微

財運：只缺臨門一腳

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：運用藝術創意

感情：體驗幸福的愛

財運：心中自有分寸

幸運色：金色

貴人：金牛

小人：雙魚

金牛座



工作：發展商業創新

感情：真摯相待珍惜

財運：一元復始好運

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：獅子

處女座

工作：確保作業品質

感情：體現關愛熱忱

財運：分享朋友好運

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：應對職場挑戰

感情：建立信任模式

財運：小心駛萬年船

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：天蠍

天蠍座

工作：提升呈現效果

感情：流露情感之情

財運：切莫要求完美

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：射手

雙魚座

工作：優化產線流程

感情：可望走上紅毯

財運：止血恢復好運

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：尋找拓展機會

感情：用心經營感情

財運：休息再次出發

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：雙子

獅子座

工作：提升團體士氣

感情：寬容對待問題

財運：平衡損益得失

幸運色：白色

貴人：處女

小人：水瓶

射手座

工作：獲得更多機會

感情：愛神前來眷顧

財運：出現貴人好運

幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。