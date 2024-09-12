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陳珊妮挺NewJeans槓上公司！　讚小女生勇於對抗：很感動也很震撼

記者蕭采薇／台北報導

出道30年的陳珊妮，作品總是有敏銳的觀察力，並且能夠精準地戳破大家習以為常的現象。她擔任本屆「女性影展」大使，談及女性在職場上、藝術上等各種專業領域都容易被忽視的常態時，她也以近期南韓人氣女團「NewJeans」事件來分享看法。

▲陳珊妮與策展人陳慧穎一起為女影31揭開序幕。（圖／女性影展提供）

▲陳珊妮擔任「女影31」大使。（圖／女性影展提供）

陳珊妮表示，同樣身為音樂領域的創作者，她對NewJeans可以勇於站出來「說話」、「對抗」，覺得很感動也很震撼。NewJeans被夾在製作人閔熙珍與母公司HYBE的鬥爭之中，11日晚間突在新創的YouTube頻道開設直播，力挺閔熙珍並對現況抱持不滿。

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▲▼NewJeans直播。（圖／翻攝自YouTube）

▲NewJeans開直播控訴母公司HYBE。（圖／翻攝自YouTube）

陳珊妮認為大家都應該把自己想說的話說出來，把想表達的事用自己能夠運用的形式去創作出來。「在這個過程當中觀察別人的需要，以及傾聽，你可以做出一些改變現況的很多決定。」這是陳珊妮身為音樂製作人去創作每一首音樂時最重要的準則。

▲陳珊妮與策展人陳慧穎一起為女影31揭開序幕。（圖／女性影展提供）

▲陳珊妮與策展人陳慧穎一起為女影31揭開序幕。（圖／女性影展提供）

第31屆台灣國際女性影展於9月12日舉行售票開跑記者會，大使陳珊妮與不只是女影元老級的影迷，其執導的MV作品更透過女影推薦在去年德國多特蒙德/科隆國際女性影展播出。今年女性影展策劃焦點影人單元，收錄美國實驗電影導演佩姬阿維許（Peggy Ahwesh）橫跨40年的創作。

▲陳珊妮與策展人陳慧穎一起為女影31揭開序幕。（圖／女性影展提供）

▲陳珊妮擔任「女影31」大使。（圖／女性影展提供）

今年的女性影展片單題材觸及「戰場」，陳珊妮也引用辛波絲卡的詩談到：「什麼事情都是跟政治有關的」，創作離不開意識形態，作品必須要去溝通，並讓他人理解。參與影展就是一個增加自己觀看世界不同處境的方式，她也鼓勵台灣導演們勇敢用不同的形式繼續和世界溝通。2024台灣國際女性影展將於9月21日正式啟售。

 

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