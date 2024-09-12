Jimmy、Sea難忘在台「第一次」　遵守承諾10月再訪寶島

記者蕭采薇／台北報導

泰星Jimmy、Sea二次搭檔演出BL劇《不曾遺忘的暮色》，今年初他們將雙人首次巡迴見面會海外第一站獻給台灣，並承諾會再次和大家相會。時隔大半年，Jimmy和Sea信守承諾，宣布將於10月26日再次在台灣舉辦Fan Meeting，和粉絲們不見不散。

▲JIMMY（左）SEA（右）年初在台舉辦雙人見面會。（圖／無限娛樂提供）

當時Jimmy、Sea看到台下坐滿粉絲，以及驚喜準備的應援影片、手幅應援，感動地落下男兒淚。此外首次訪台舉辦雙人見面會時，除了展現十足默契，來到短劇詮釋環節時，更是大方上演甜蜜親臉頰的戲碼，聽到另一側粉絲哀喊沒看到，還主動角色互換再親一次，相當寵粉。

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Jimmy-Sea在《不曾遺忘的暮色》相互救贖，除了甜蜜談情，同時也探討視障者遭遇的寫實議題、性別平權，讓泰國BL昇華到不同層次，雖然該劇早在1月底播畢，但餘韻持續發酵，至今話題不斷，更被觀眾盛讚是「今年最愛」。

▲JIMMY（左）SEA（右）看到台下坐滿粉絲，以及驚喜準備的應援影片，感動地落下男兒淚。（圖／無限娛樂提供）

Jimmy-Sea也難忘見面會上，台灣粉絲替他們製作專屬的應援影片、舉著「你是我人生的全部」手幅，給足他們滿滿的「第一次」，當時2人不僅淚灑現場，Sea還特地用中文向台下粉絲約定：「謝謝大家來看我們，大家上班上課加油，回家小心，下次見！」

心繫台灣粉絲的Jimmy-Sea沒有忘記承諾，決定於10月26日再度攜手訪台舉辦見面會，和戲迷們一起重溫屬於他們的暮色時光。《Last Twilight Fan Meeting In Taipei》，採全場對號入座，並將於9月21日星期六上午10點5分正式開賣。